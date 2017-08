Le National de pétanque à Saintes ce week end

303 triplettes inscrites cette année à Saintes ... Plus de 900 participants pour cette 17ème édition du National de pétanque.

Contrairement à ce que l'on pouvait lire ici ou là, le champion du monde Thierry Grandet n'est pas à Saintes ce week end. Déception tout de même des organisateurs. Mais Christian Morin, le président du club de l'US pétanque saintaise relativise " Vu qu'il était là l'année dernière, et qu'il avait remporté l'édition 2016, on aurait bien aimé qu'il défende son titre, mais c'est comme çà ... d'autres tournois ont peut-être des arguments ( financiers ) que l'on a pas. Mais nous avons de très bons joueurs, avec des champions de France, et le beau temps ( sourire ) alors ... tout va bien ..."

909 joueurs inscrits dans le tournoi principal ... en provenance de toute la France. Près de 30 départements représentés, comme le Puy-de-Dôme, les Landes ou encore la Haute-Vienne. Le cru 2017 n'est pas un record de participation, mais les passionnés sont au rendez vous. Pour certains les espoirs sont vite "douchés". Jean Marie a 50 ans, il vient de Saint Junien près de Limoges. Il a été sorti de la compétition d'entrée, avec un sévère 13 à 0 face aux champions de Charente-Maritime, et 13 à 8 derrière face à une équipe de Bellac. "Il y a plus fort que nous c'est tout'... " grimace Jean Marie.

"Que l'on ne me dise pas que ce n'est pas un sport, c'est physique on se lève tôt, on piétine toute la journée, on est concentré. A la fin, on est crevé, mentalement et physiquement !"

Malorie elle ... attend son heure. Au bord du terrain, cette jeune femme de 17 ans soutient son copain pour la compétition National. Elle jouera Dimanche dans une des compétitions parallèle. "Que l'on ne me dise pas que ce n'est pas un sport, c'est physique on se lève tôt ( début des premières parties à 8 heures 30 le Dimanche matin ), on piétine toute la journée, on est concentré. A la fin, on est crevé, mentalement et physiquement !" Malorie qui confesse aisément qu'elle tire plus facilement qu'elle ne pointe."Ma boule part toute seule quand je tire, quand je dois placer ma boule, je suis beaucoup moins à l'aise, j'ai du mal à prendre mes marques." Malorie joue d'ailleurs souvent avec des hommes. "Les filles pointent plus en général, moi je suis complémentaire, cela me va bien"

Le National de pétanque de Saintes va se poursuivre Dimanche avec dès 8 heures 30 le matin le début des 8ème de finale au Parc des expositions. 1/2 finale l'après midi, et finale vers 16 heures 30. Pour l'occasion dans le Hall Mendès France il y a une tribune de 350 places. L'entrée est gratuite.