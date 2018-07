Route de la Jenny, Le Porge, France

Il est adepte depuis l'an dernier seulement après être venu travailler dans le village naturiste de la Jenny, au Porge, en Gironde. "Ça m'a plu directement", répond d'emblée Adrien, âgé de 21 ans seulement. Il fait partie des 2,6 millions de personnes qui aiment vivre nu en France. Selon une étude récente, chaque année le nombre de naturistes augmente de 2%. Il y a même 14% de non-naturistes qui déclarent être prêts à s'y mettre.

Vivre toute l'année tout nu

Le jeune homme au look de surfeur s'est quand même posé plusieurs questions avant d'abandonner son short de bain. "Je me suis demandé : est-ce que ce ne serait pas un peu particulier de voir des gens tout nus et des jeunes femmes toutes nues ?, raconte le jeune homme. Je pensais qu'il y aurait un peu de voyeurisme et que l'ambiance ne me plairait pas".

"Au final, c'est mieux de ne pas avoir de vêtements. Le rapport à l'autre change."

Adrien est devenu tellement à l'aise, qu'il a eu un deuxième coup de foudre... pour la fille du directeur du village. Elle s'appelle Constance. Elle a 23 ans et elle est naturiste depuis toujours. "C'est top car on partage les mêmes idées, les mêmes envies et le même mode de vie", sourit-elle. Le couple cherche même à acheter un des 756 chalet du centre pour y vivre toute l'année tout nu. "Quand on l'annonce, ça fait rire tout le monde, avoue-t-il. J'ai emmené mes parents ici et en fait il n'y a pas de problème". Cet hiver, les deux amoureux ne seront pas seuls sur ce terrain reculé de 128 hectares. Une soixantaine de chalets sont occupés de janvier à décembre.