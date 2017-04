Le Nautiform d'Andrézieux va fermer pendant quatre mois cet été

Les premiers gros travaux depuis l'ouverture du centre nautique d'Andrézieux en 1993 vont être réalisés.

La piscine d'Andrézieux sera fermée pendant quatre mois entre mai et septembre 2017. Le Nautiform, piscine avec toboggan et centre de remise en forme va réaliser ses premiers gros travaux depuis son ouverture en 1993. Chaque année, 130 000 visites y sont enregistrées, il y a des cours de natation pour les écoles, de la remise en forme pour les personnes handicapées et les exercices d'aquabike par exemple.

Un million huit cent mille euros de travaux qui ne serviront pas à acheter un autre toboggan ou des jacuzzi. On est plutôt dans l'aspect pratique des choses. On refait d'abord ce qui ne se voit pas forcément, par exemple le système de ventilation et de chauffage. "Sous le bassin, tout ce qui concerne le chauffage de l'eau et de l'air... On devrait avoir une meilleure qualité d'eau et surtout une température ambiante plus chaude, parce que la piscine en hiver a tendance à être un peu fraîche" explique Paul, maître nageur depuis sept ans au Nautiform.

C'était même urgent selon Jean-Noël le responsable : "à un moment, on aurait été obligé de fermer la piscine, à partir du moment où vous ne pouvez plus traiter l'air ou l'eau. Les travaux devenaient vraiment indispensables." Aspect plus visuel, le carrelage sera tout neuf et moins glissant. L'entrée va également changer. Avant, c'était la même pour tout le monde, en septembre, il y en aura une pour la piscine et une pour le centre de remise en forme.

Les quatre mois de fermeture sont donc prévus en été, ce qui peut paraître dommage pour une piscine, mais le plus important était de ne pas perturber les visites scolaires et les abonnés du Nautiform.