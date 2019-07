Le Nebbiu exotique

Corse, France

Chameaux, kangourous, dromadaires et autres wallaby ont débarqué dans le Nebbiu en juin dernier. Le Corsica zoo a ouvert ses portes sur la commune d'Olmeta-di-Tuda. A l'initiative d'un jeune trentenaire de la micro région, le site d'une douzaine d'hectares accueille déjà près de 250 animaux, une cinquantaine d'espèces et races domestiquées. De l'Australie à l'Amérique latine en passant par l'Asie et bien sûr la Corse, Rcfm a fait la visite.

La visite du zoo Copier

Le projet de zoo Copier

Vous pouvez admirer les animaux du zoo d'Olmeta-di-Tuda jusqu'en novembre, après il faudra profiter des vacances scolaires.