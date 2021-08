Le Network, l'une des plus grandes boîtes de nuit lilloises rouvre !

Après plus d'un an de fermeture en raison du Covid, la plus grande boîte de nuit de Lille rouvre ses portes ce vendredi soir, à l'image de nombreux clubs nordistes qui vont rouvrir en septembre.

C'est forcément un symbole: le Network rouvre ses portes ce vendredi soir après un an et demi de fermeture. Il s'agit de l'une des plus grandes boîtes de nuit lilloises qui peut accueillir en temps normal environ un millier de fêtards et qui est une véritable institution à Lille. Mais attention, il faut montrer patte blanche pour entrer! En plus du pass sanitaire, tous les clients doivent passer un test antigénique avant de pouvoir entrer dans la boîte de nuit. Bruno Mezouar est le patron du Network ainsi que d'autres établissements nocturnes, dont le Room, une boîte de nuit où un cluster s'est déclaré pendant l'été: "Nous avons eu des personnes qui étaient vaccinées avec deux doses depuis plus d'un mois, et il s'est avéré que ces personnes avaient le covid, malgré leurs deux doses. Ce sont des gens qui rentrent avec un pass sanitaire mais qui peuvent contaminer d'autres personnes. "

Alors imposer le test antigénique pour tous les clients est une évidence pour Bruno Mezouar. La discothèque loue pour cela un local situé dans la rue de la boîte de nuit où des pharmaciens sont présents pour faire passer les tests. Il est donc demandé aux clients de s'y rendre avant de pouvoir rentrer: "Il y en a pour seulement cinq minutes, et comme ça tout le monde peut rentrer et comme ça, tout le monde est tranquille"!

Comme le Network, de nombreux clubs commencent à rouvrir leurs portes en ce moment. A Calais par exemple, les trois boîtes de nuit de la ville ont toutes les trois rouvert le jeudi 26 août. "On était deux pour faire les contrôles des pass, ça s'est très bien passé. On a eu deux ou trois resquilleurs mais on les a vite identifiés. Mais dans l'ensemble, les clients ont bien joué le jeu", explique François Lefebvre, le patron du 555 à Calais. Et le public a répondu présent: 100 personnes attendaient jeudi soir à l'ouverture des portes à 23 heures. Et la jauge maximale de la boite de nuit, fixée à 75% à cause du covid soit 400 personnes, a été atteinte dès 1h30 du matin avec des clients "euphoriques!", explique François Lefebvre: "_Les gens criaient! Dès qu'ils passaient la caisse, ils prenaient des selfies ou se prenaient en vidéo_!".

Les aides financières s'arrêtent au 1er septembre pour les boîtes de nuit

Pour le moment, de nombreuses boîtes de nuit sont encore fermées dans la région mais annoncent, via les réseaux sociaux, leur réouverture courant septembre, ce qui ne surprend pas Morgan Dalle, le patron de l'Antique Café à Béthune et porte-parole du collectif CHRD (café, hotel, restaurants, discothèque). Selon lui, environ 20 à 30% seulement des discothèques de la région étaient ouvertes cet été, elles devraient être 80% d'ici la fin du mois. "On va reprendre avec plaisir parce que c'est notre métier et c'est ce qu'on aime", explique Morgan Dalle mais la reprise va se faire pour certains surtout pour des raisons financières selon lui: "Ceux qui auraient voulu rester fermés ne le pourront pas parce que les aides vont disparaître au 1er septembre. On n'a plus d'accompagnement financier, hormis le chômage partiel". La fin des aides alors même que les boîtes de nuit continuent à subir des contraintes avec le contrôle du pass sanitaire à l'entrée et la restriction des jauges.

Morgan Dalle s'interroge également sur la fréquentation des boîtes de nuit dans les prochains mois. Il s'attend à un pic de fréquentation au moment de la réouverture des établissements mais se demande si l'engouement ne risque pas de retomber aussi vite: "Après ce pic, comment va se comporter la clientèle? Est-ce qu'elle a changé son mode de faire la fête? Ca c'est la grande inconnue après plus de 15 mois de fermeture." Sans compter que les discothèques ne savent pas encore si elles arriveront à faire revenir tous leurs personnels et à trouver des agents de sécurité en nombre suffisant, ces derniers étant très sollicités ailleurs pour contrôles les pass sanitaires.

C'est une difficulté à laquelle a été confronté Bruno Mezouar, le patron du Network à Lille. Il a été contraint de recruter en urgence des salariés pour compenser l'absence d'une partie de son équipe d'origine: "Sur les 38 salariés du Network, on en a environ 8 ou 9 qui ne sont pas revenus mais qui sont pour le moment toujours salariés". Le patron de la boîte de nuit explique qu'un salarié a choisi de changer de métier, qu'un autre refuse catégoriquement de se faire vacciner et d'autres qui réfléchissent à faire autre chose mais qui n'ont pas envie de reprendre. "Mais ça, ils ne nous l'ont dit que cette semaine", regrette Bruno Mezouar qui s'inquiète également pour la suite, avec des jauges réduites et un besoin accru de personnel pour faire respecter les contraintes sanitaires: "il faut que le gouvernement continue à nous aider financièrement et qu'il ne nous oublie pas".