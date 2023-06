Le NJP fête ses 50 ans : plus de 150 concerts dans toute la ville

On a pas tous les jours 50 ans et ça se fête. Les organisateurs du NJP viennent de dévoiler l'ensemble de la programmation du festival qui se déroulera du 7 au 21 octobre prochain . Ce ne sont pas moins de 150 concerts qui seront proposés aux 100 000 festivaliers attendus (in et off).

Les premières têtes d'affiche déjà annoncées au début du mois de mai donnait déjà le ton avec Hubert-Félix Thiéfaine, Marcus Miller, Emilie Simon et Asaf Avidan mais le reste de la programmation dévoilée ce jeudi peut en réjouir plus d'un.

L'affiche du 50ème anniversaire du NJP - NJP

Le trompettiste de jazz franco-suisse Erik Truffaz ouvrira le bal dès le 11 octobre à la salle Poirel, Diziz se produira, lui, sous le chapiteau de la Pépinière le vendredi 13 octobre, Laura Cahen invitera" les filles" le samedi 14. Le régional de l'étape Eddy (LA) Gooyatsh occupera la scène du Magic Mirrors le dimanche 15.

Il faudra attendre jusqu'au mercredi 18, sous le chapiteau pour entendre et écouter le roi des mots et de la rime, Hubert-Félix Thiéfaine. Moment de grâce le samedi 21 octobre, encore sous le chapiteau, avec Thomas Dutronc et son trio de jazz manouche.

Pour le week-end inaugural des 7 et 8 octobre, le NJP se réinvente en proposant 36 heures de musique dans toute la ville avec en clôture du week-end, un tout nouveau rendez-vous gratuit et festif Place de la Carrière le dimanche de 13h à 23h.

N'en jetez plus !

Le NJP en quelques chiffres :

1973 - 2023 Nancy Jazz Pulsations fête ses 50 ans !

Du 7 au 21 octobre 2023

100 000 festivaliers

+ de 150 concerts.

6 scènes

Dans le cadre de cette cinquantième édition, NJP propose une exposition en partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Nancy intitulée « Let’s play ! 50 ans de Nancy Jazz Pulsations ». Accessible à tous et toutes, elle se déroulera du vendredi 16 juin au samedi 21 octobre 2023 à la Galerie Poirel, à Nancy.