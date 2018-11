Le Nordiste Pierre Richard fait son retour au musée Grévin

Valenciennes, France

À 84 ans, c'est un cercle très restreint que rejoint aujourd'hui Pierre Richard. Celui des personnalités qui ont, par deux fois, possédé leur double de cire au Musée Grévin. Dans la liste des "happy few" dont fait désormais partie le comédien nordiste : le général de Gaulle, Michel Drucker, Bernard Pivot, Jean-Paul Gaultier et Julien Clerc.

En 1981, Pierre Richard avait déjà eu sa statue dans l'établissement parisien, elle était restée une dizaine d'années avant de disparaître des expositions, car au musée Grévin, qui accueille en permanence autour de 200 personnages, les entrées et sorties varient en fonction de la carrière et de la popularité de chacun.

Et c'est l'académie Grévin, un jury de journalistes (profession du fondateur du musée, Arthur Meyer) présidé par Stéphane Bern, qui sélectionne les heureux élus.

La statue de Pierre Richard aura nécessité six mois de travail, mobilisant une quinzaine de personnes, du sculpteur au prothésiste en passant par le maquilleur. Un travail d'orfèvre : il faut par exemple soixante-dix tubes de peinture à l'huile pour donner vie au visage. Et on implante de "vrais" cheveux, presque un à un, il y en a en moyenne 500.000 par statue.

Pierre Richard pose pour le sculpteur Eric Saint Chaffray - Musée Grévin

Vêtu comme dans le "Grand Blond avec Une chaussure noire", d'un costume et de baskets, le double de Pierre Richard est exposé dans la salle des colonnes, l'une des plus belles salles de ce bâtiment classé monuments historiques.

Il se trouve au côté de l'acteur Omar Sy et de l'un de ceux qui a inspiré Pierre Richard, l'une de ses références : Charlie Chaplin.

Pierre Richard est un être délicieux

Au musée Grévin en tous cas, on est fier d'accueillir de nouveau la statue de "cette belle personne".

"Pierre Richard est un être délicieux. Il s'amuse de tout, il est gai, il est joyeux, c'est que du bonheur", nous a confié Véronique Berecz, chargée des relations extérieures au musée Grévin.

Véronique Berecz, chargée des relations extérieures au musée Grévin Copier

Gavroche, Nelson Mandela et Charlie Chaplin sur les étagères de l'atelier peinture © Maxppp - Arnaud Roiné

À ECOUTER : la Belle Histoire de Pierre Richard au musée Grévin par Anne-Claire Gauchard