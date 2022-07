Le Normandie Horse Show en selle dès ce samedi au pôle hippique de Saint-Lô

C'est le grand rendez-vous hippique de l'été dans la Manche. Le Normandie Horse Show commence ce samedi 30 juillet au pôle hippique de Saint-Lô, jusqu'au dimanche 7 août. Au programme, des concours de saut d'obstacles, de l'élevage et des animations équestres.

Tous en selle ! L'un des grands rendez-vous équestres de l'été, le Normandie Horse Show, démarre ce samedi 30 juillet, au pôle hippique de Saint-Lô. Jusqu'au dimanche 7 août, 5.000 chevaux et poneys sont attendus pour cette 34e édition, avec des concours de saut d'obstacles, d'élevage, de l'attelage ou encore un spectacle équestre.

Les cobs normands à l'honneur

Un programme pour tous, amateurs comme professionnels. "Nous commençons avec un équi-testing, qui met en valeur des attelages de cobs et de percherons, et un concours régional de shetlands, des mini poneys, avec 45 shetlands jugés au modèle et aux allures", présente Jean-Claude Heurtaux, président du Normandie Horse Show.

Les cobs normands, race typique de la Manche, seront particulièrement mis à l'honneur tout au long de la semaine lors des concours d'élevage. Certains se représenteront également dans un carrousel au cours de la soirée du Normandie Horse Show, samedi 6 août, avant un spectacle de voltige et un concours de puissance. "Les cavaliers enchaînent jusqu'à cinq fois de suite un passage sur des obstacles qui montent de plus en plus, jusqu'à 2,15m !", décrit Jean-Claude Heurtaux.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De grands noms de l'équitation présents au Grand Prix

Mais le Normandie Horse Show est avant tout un rendez-vous de saut d'obstacles. "Saint-Lô accueille un concours inter-régional des meilleurs chevaux de cinq et six ans", indique le président. Des concours également nationaux et internationaux, avec le Grand Prix dimanche 7 août. 50 cavaliers devront se qualifier pour cette compétition classée trois étoiles, sur les cinq étoiles existantes.

Parmi eux, on retrouve de grands noms de l'équitation française : Julien Epaillard, Timothée Anciaume, Alexis Gautier, Pénélope Leprévost ou encore Alexandra Ledermann. Ils affronteront des cavaliers étrangers, venus de onze pays différents.

Comme chaque année, le Normandie Horse Show est une grande fête populaire, avec des animations équestres pour les plus jeunes. Sur les neuf jours, jsuqu'à 30.000 personnes sont attendues.