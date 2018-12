Le nouveau Beau livre de Jérôme Bonaldi et du collectionneur berrichon Francis Elzingre raconte les années 70

Un beau livre réalisé en Berry et une belle idée cadeau. Deux ans après la sortie d'un premier ouvrage "Dis Jérôme c'était comment avant ?" Jérome Bonaldi et Francis Elzingre collectionneur fou récidivent avec "Dis Jérôme, c'était comment les années 70 ?".

Centre-Val de Loire, France

A nouveau le Berry les réunit pour notre plus grand plaisir ! Deux ans après le premier opus Dis Jérôme c'était comment avant ? décrivant la France de leur enfance, c'est à dire les années 50/60, Jérôme Bonaldi, journaliste-animateur, ancien monsieur tendance de l'émission Nulle Part Ailleurs et Francis Elzingre, collectionneur berrichon nostalgique se sont remis au travail. Cette fois pour nous faire découvrir non pas deux mais une seule décennie, celle des années 70. C'est avec un vrai plaisir qu'on retrouve les deux complices nous offrir ce Beau livre richement illustré et publié chez Gründ. A la fois Madeleine de Proust pour ceux qui ont connu de près ou de loin cette décennie et véritable petit bijou documentaire pour tous.

Catalogue de la culture et du quotidien

Dans cet ouvrage presque à chaque page c'est un inventaire à la Prévert de tous ces objets qui ont marqué leur époque. Objets culturels avec ces magazines d'une Bande Dessinée qui devient adulte dans Pilote, Fluide Glacial, Hara Kiri ou Mad ou encore ces superbes pochettes de disques vinyles qui en offrent pour tous les goûts car si les années 70 restent connotés dans l'imaginaire collectif années Disco. Elles ont pourtant été le creuset d'une incroyable explosion créative voyant la naissance du reggae, du glam rock, du punk rock, du disco bien sûr et même pus confidentiellement des premiers raps tandis qu'en France les valeurs sûres , Brel, Brassens, Ferré, Claude François et Joe Dassin se mêlaient aux petits jeunes et plus tendance, Renaud,Plastic Bertrand, Gérard Manset, Jean-Michel Jarre.

Les objets du quotidien sont aussi présents. Délicieusement rétro forcément comme ces fauteuils en rotin, le couteau-électrique Moulinex orange, le téléphone à cadran orange, la balance de cuisine Terraillon orange, le sèche-cheveux orange, le TGV orange. Orange c'est LA couleur des années 70. Dans cette décennie, elle est associée à la modernité ! Et puis il y a les marqueurs d'une époque pour les années 70 on retiendrait sans doute les poils. "Tout les mecs sont moustachus, barbus, aux cheveux longs et puis surtout, il y a le poil synthétique, le polyamide, qu'on retrouve sur les chaussures, les couvre-lits même les volants de voiture" explique Jérôme Bonaldi qui n'a pas oublié UN autre objet marquant et pas forcément très sains des années 70 : la clope : "Tout le monde fume ! Dans les pubs, les portraits officiels. Il n'y a pas d'interdiction, on allume sa clope n'importe où : les cinémas, les avions, même les écoles et les hopitaux !"

Chronique sociétale

Mais l'ouvrage n'est pas qu'un simple catalogue de vente par correspondance. Il montre que dans ces années 70 post 68, la société bouillone de créativité dans la culture mais aussi dans la vie publique. La décennie voient l'émergence de grands débats de société dont beaucoup sont encore d'actualité. l'écologie, le féminisme, la libération sexuelle, ou encore sécurité routière "Il y a eu jusqu'à 18.000 morts sur les routes en 1972. Ce n'est qu'à partir de là qu'on impose les limitations de vitesse ou la ceinture de sécurité"

Berry, berceau de l'oeuvre

Une fois encore l'incroyable collection de Francis Elzingre abritée dans sa maison de Neuvy-les deux-clochers dans le Cher a eu un rôle important pour ce livre. "Toutes les reconstitutions ont été photographiées en Berry - témoigne Francis - dans ma longère en Sancerrois on a reconstitué les pièces typiques des années 70, une chambre, une cuisine, un salon, une salle à manger. Il fallait de la place. ça tombe bien il y en a."

Le Berry point commun entre les deux créateurs puisque Jérôme Bonaldi a lui aussi quelques attaches avec notre territoire "ma femme vient de Châteauroux, ma belle-mère y tenait un magasin et mon beau-frère y est toujours propriétaire d'un restaurant." Mais pasde chapitre berrichon dans l'ouvrage. Il a déjà fallu pas mal condenser pour faire tenir le propos dans 224 pages. Pour s'en rendre compte _Dis Jérôme, c'était comment Les Années 70 ? _est à retrouver en librairie.