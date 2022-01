43.500 entrées en six mois : le nouveau cinéma Le Kid à la Flèche attire depuis son ouverture

Les salles obscures du nouveau cinéma de La Flèche font salle comble. Après trois ans de travaux pour un coût de huit millions d'euros, Le Kid a rouvert ses portes dans de nouveaux locaux situés au 11 rue Carnot. Depuis la première séance le 9 juin, le succès ne se dément pas. "On avait prévu entre 37 000 et 38 000 entrées. Là, on passe à plus de 43 000 entrées en six mois. On est très content", se réjouit Jean-François Joly, directeur du cinéma de La Flèche.

L'effet nouveauté joue évidemment et a permis au cinéma de La Flèche de se démarquer. La réouverture des lieux culturels à partir du 19 mai 2021 n'avait pas suscité de véritable engouement dans les autres salles sarthoises. "Au moment où nos collègues faisaient grise mine, on avait de l'affluence pour voir ce nouveau cinéma très attendu à La Flèche avec des locaux plus modernes et plus agréables", estime le directeur du Kid. Dans les nouveaux locaux, le cinéma compte trois salles, une de plus que dans l'ancien bâtiment.

Le public qui pouvait avoir tendance à partir dans de gros cinémas au Mans ou à Angers revient à La Flèche

Un équilibre précaire à cause du contexte sanitaire

L'évolution de l'épidémie de Covid-19 force à rester prudent pour les prochaines semaines. Une décision gouvernementale peut rapidement avoir un impact sur la fréquentation. C'était le cas lors de l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans les lieux culturels le 21 juillet dernier. Le film Kaamelott n'a pas fait le plein comme attendu au Kid.

La progression du variant Omicron plonge donc le directeur du cinéma de La Flèche dans le flou. "On voit que ça se stabilise au niveau des entrées du cinéma, mais il y a quand même des gens qui ne sont pas revenus dans les parmi les fidèles qu'on avait, il y a des gens qui ne sont pas revenus ou très peu. Et à mon avis, c'est surtout par peur", constate Jean-François Joly.

Malgré tout, le directeur se félicite d'avoir séduit un nouveau public. "On espère le fidéliser. Ça dépendra de notre qualité d'accueil, des circonstances liées à la santé et puis, ça dépendra de la programmation", avance-t-il.

Des films locomotives qui attirent le grand public

La programmation de cette fin d'année est justement une explication supplémentaire de l'excellente fréquentation du cinéma de La Flèche. Spiderman attire le grand public tout comme Les Bodin's. Le dernier film du duo de comique, sorti en novembre, a déjà attiré plus d'un million de spectateurs partout en France. C'est aussi le plus gros succès du cinéma de La Flèche depuis sept ans et La Famille Bélier.

"A l'époque, on était à 3.500 entrées. Là, les Bodin's, on est à 5 200 entrées, donc c'est énorme ! Il y a des personnes qui ne venaient plus au cinéma, notamment des personnes âgées, qui viennent voir uniquement ce type de films là et qui même reviennent le voir deux ou trois fois", souligne Jean-François Joly, directeur du cinéma de La Flèche. Les Bodin's ont tout pour plaire : un humour familial et la fierté de représenter le monde rural.

C'est quelque chose de lié au terroir. Il y a plein de choses et ça les mets de bonne humeur.