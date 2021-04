Le nouveau confinement met un coup de frein aux projets d'ouverture des deux parcs de loisirs vauclusiens

Chez Spirou on avait déjà annoncé que le parc n'ouvrirait pas le 24 avril , chez son proche voisin Wave Island en revanche on comptait sur une préouverture du 24 Avril au 9 mai . Ce ne sera pas possible. Maintenant tous les espoirs se portent sur la saison estivale.

Au parc Spirou Hervé Lux, le directeur, attend des précisions : « On a pas plus d’informations que le grand public. Quatre semaines de confinement et un déconfinement progressif. Ça nous amène à la mi-mai. Après on ne sait pas. Parce qu’on a toujours, nous, les parcs et sociétés de loisirs, d’une certaine inertie avant l’ouverture. A savoir qu’il nous faut entre deux semaines et trois semaines pour ouvrir nos parcs , le temps d’intégrer tout le monde, le personnel qu’on a recruté, il y a les formations, pas mal de choses. Donc du coup on a besoin d’avoir une date butoir afin de pouvoir dérouler un retro-planning. »

Chez Wave Island pour Jean-Philippe Cozon, le directeur : « C’est clair qu’il reste une zone d’incertitude à présent. On a pour autant nous annoncé notre ouverture estivale pour le 1er juillet jusqu’au 31 août. On suivra les consignes en terme de fréquentation pour l’accueil du public avec une première étape avec une jauge de 35 %, quatre semaines après une seconde étape avec une jauge à 65 % de fréquentation et enfin troisième étape, quatre semaines également après, avec 100 % de fréquentation. »

Les parc de loisirs se disent prêt en tout cas à rouvrir dans les meilleures conditions avec toutes les mesures sanitaires déjà éprouvées l'été dernier comme pour Spirou, Wave Island n'avait pas ouvert pour 2020 profitant de cette pause pour peaufiner ses installations y compris en terme de préventions sanitaires.