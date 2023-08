Le nouveau court métrage des studios Folimage, "Lola et le piano à bruits", est en tournage

Un nouveau court métrage d'animation est en production aux studios de Folimage à Valence. Son nom, Lola et le piano à bruits, raconte l'histoire de Lola, 11 ans et de son petit frère, Simon, 5 ans.

Ce dernier a des troubles autistiques et il ne réagit qu'à des sons spéciaux. Lola décide alors de construire une machine pour communiquer avec lui, la fameuse machine à bruits*. "Au bout d'un moment, Lola s'aperçoit que Simon a une aptitude à entendre des petits sons. Alors, avec un copain à elle qui est très bricoleur, Rolih, ils font une machine, une sorte de piano à bruit, pour pouvoir communiquer avec lui" explique Augusto Zanovello, réalisateur Brésilien de ce court métrage.

Simon est l'un des personnages principaux du court métrage. © Radio France - Adrien Michaud

Tourné en stop motion

D'une future durée de 26 minutes, ce court métrage est réalisé en stop motion ou animation en volume en français. "Ça fait partie de l'animation. En fait, on travaille image par image et on filme des marionnettes et des décors miniatures. Finalement, c'est comme un tournage en prises de vue réelles, mais un petit" dépeint le réalisateur spécialiste de la technique. En 2014, il a été nommé au César du Meilleur Court-Métrage d’Animation pour le court Lettres de Femmes tourné en stop motion.

Pour mener à bien ce projet, le plateau de tournage est divisé en plusieurs parties par des grands rideaux noirs. Chaque box constitue une scène du futur film. Un petit salon d'un côté, de l'autre, un escalier miniature. Ici tout est en modèle réduit et fabriqué à la main.

Alors, donner vie à tout ça n'est pas une mince affaire et 25 personnes travaillent sur le tournage. "Selon les mouvements que la marionnette a besoin de faire, on les anime image par image. Il faut 24 images pour faire une seconde de film, sachant que la plupart du temps, on prend deux photos par mouvement. Donc en fait, on devra bouger chaque marionnette douze fois pour obtenir une seconde de film" raconte Chaïtane Conversat, l'assistante réalisatrice.

Lola et Rolih, dans un décors du film. © Radio France - Adrien Michaud

Un travail de fourmis et durant une bonne journée de tournage six secondes de courts métrages sont enregistrés. "On passe notre temps à s'arracher les cheveux, parce que c'est très technique et c'est d'une complexité incroyable, rigole l'assistante réalisatrice. Réaliser un film en stop motion, je compare ça à un accouchement. C'est-à-dire que dès que c'est fini, on oublie totalement ce qui s'est passé. On oublie la douleur de l'accouchement et donc ici du tournage. Mais une fois que le bébé est là, c'est magnifique !"

Une grande partie des personnages et des décors sont fabriqués à la main dans un atelier derrière le plateau de tournage. © Radio France - Adrien Michaud

Avant que l'enfant n'arrive, il reste encore un peu de temps. Le tournage qui a débuté en avril, devrait se terminer en décembre, pour une diffusion sur France 3 et au cinéma à la fin d'année 2024.