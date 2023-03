Le nouveau directeur d'Antarès au Mans veut attirer les jeunes avec des concerts de rap et d'électro

Bien qu'elle accueille des spectacles, des concerts, les match du Mans Sarthe Basket, la salle Antarès s'est "mémérisée" selon le nouveau directeur Jérôme Nalliod-Izacard. Il a pris la tête de cet endroit début décembre 2022. Ce vendredi 24 mars, il était l'invité de France Bleu Maine .

France Bleu Maine : Pourquoi la salle s'est "mémérisée" selon vous ?

Jérôme Nalliod-Izacard : Les spectateurs attendent de profiter d'une salle avant, pendant et après le spectacle. Aujourd'hui à Antarès, les gens viennent pour voir un match de basket, pour voir un spectacle mais l'accueil en amont, les bars, recueillir leurs avis après, c'est tout ça qu'on a besoin de régénérer.

Comment faire pour redynamiser Antarès ?

JNI : Alors il y a d'abord la programmation. Aujourd'hui, il y a une très belle programmation à Antarès, mais l'idée, c'est par exemple d'attirer un public jeune. On n'a pas de rap, on a très peu d'électro. Il nous faut profiter de cette enceinte qui est magnifique, qui peut accueillir ce type de spectacle et qui, pour l'instant ne le fait pas suffisamment. Je suis en train de programmer le deuxième trimestre 2025 actuellement, donc ça veut dire que tout ce qu'on fait actuellement, ce n'est pas pour demain matin. Ça, ce sont mes prédécesseurs qui l'ont fait.

Est-ce qu'il faut aussi exploiter les extérieurs d'Antarès ?

Bien sûr, c'est très important. On vient par exemple de passer en revue l'éclairage avec la collectivité autour d'Antarès. Il y a des problématiques de parking. La zone s'est beaucoup développée avec le temps et donc il faut qu'on s'adapte tout en respectant l'environnement. Il y a parfois des injonctions un peu contradictoires. C'est à la fois faire en sorte que cette salle de spectacle soit vue, qu'on puisse y aller facilement, se garer facilement.

Cette volonté d'éclairage sera cohérente avec la sobriété énergétique demandée ?

Oui, on suit un plan de sobriété énergétique. C'est une salle qui consomme beaucoup d'énergie, mais quand il n'y a personne, on ne chauffe pas, on n'éclaire pas. On va remplacer tous les néons par des LED par exemple. On va faire mettre des sas à l'entrée pour éviter de perdre de l'air chaud quand on ouvre les portes. En terme d'utilisation, on pilote l'énergie avec une GTC de façon à savoir exactement ce qu'on consomme. Et puis néanmoins, ça reste une salle de spectacle. Donc, quand il y a un match de basket, quand il y a un spectacle, bien évidemment, il faut de la lumière, il faut du son et ça, c'est de l'énergie.

Ces projets ne sont-ils pas trop ambitieux alors qu'à cause de l'inflation des Sarthois peinent à boucler les fins de mois ?

Moi, mon rôle est d'exploiter une salle qui appartient à la municipalité et de répondre aux attentes de divertissement des spectateurs. Les problématiques des personnes, je les comprends. Mais je dois faire en sorte que, justement, lorsque les spectateurs viennent à Antarès, ce soit un moment un peu à part dans la vie de tous les jours.

Quels travaux vont-être engagés ?

Les sièges vont changer. Ça, c'est le gros travaux de l'été prochain puisqu'on refait l'intégralité des gradins et des tribunes. J'ai bien entendu le fait qu'on n'était pas toujours bien assis à Antarès. Rassurez vous, ça va changer ! Et c'est vrai que là aussi, après 28 ans, il est temps que ça évolue.

Les travaux commenceront à la fin de la saison du MSB. Ils devront se terminer le 9 septembre pour laisser avoir le temps de tester la salle avant la reprise du championnat de basket et des concerts. Parmi les dates importantes, il y a le concert de Michel Sardou le 6 octobre 2023.