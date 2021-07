Le nouveau directeur du conservatoire de Perpignan veut accueillir encore plus d'élèves

Le conservatoire de Perpignan "est exemplaire", pour Jean-Marie Scieszka. Le nouveau directeur, fraîchement arrivé dans les Pyrénées-Orientales, savoure ses premiers instants en terre catalane. "Je suis très heureux de succéder à Daniel Tosi, dans un conservatoire installé dans six lieux différents de la métropole. C'est assez rare." Avant Perpignan, Jean-Marie Scieszka a connu bien d'autres expériences. Il a enseigné dans les conservatoires de Nantes et de Toulouse, il a été inspecteur au Ministère de la Culture, avant de devenir directeur des conservatoires d'Auxerre, de Chalon-sur-Saône, en Suisse également, puis directeur du conservatoire de Clamart en région parisienne.

Le nouvel arrivant prépare un projet pour les six ou sept prochaines années. Ses priorités, pour le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) : protéger les particularités de l'enseignement à Perpignan (danse et musique catalanes notamment), engager des partenariats avec d'autres conservatoires (Toulouse, Barcelone et ailleurs en Occitanie), ou encore intervenir dans les écoles pour donner envie, aux enfants de tous les milieux, de s'inscrire.

"La volonté n'est pas de supprimer des heures d'enseignement. C'est même l'inverse."

Jean-Marie Scieszka, directeur du conservatoire

Jean-Marie Scieszka arrive à Perpignan dans un contexte particulier. En mai, des professeurs du conservatoire ainsi que des parents d'élèves avaient manifesté contre le départ d'une quarantaine d'enseignants contractuels (sur 180 professeurs au total). Mais le nouveau directeur veut rassurer. "L'agglo s'est alignée sur la loi, qui veut que les enseignants titulaires du concours soient prioritaires sur les postes. À défaut, seulement, nous pouvons prendre des enseignants contractuels." Les postes ont donc été remis en concours.

D'ici fin juillet, 27 personnes seront recrutées, essentiellement pour donner des cours. "Car parmi les quarante contractuels, certains intervenaient seulement dans l'orchestre du conservatoire."

"L'agglo a été obligée d'appliquer la loi." - Jean-Marie Scieszka, nouveau directeur du conservatoire de Perpignan Copier

Jean-Marie Scieszka promet que "la volonté n'est pas de supprimer des heures d'enseignement". Bien au contraire. Le nouveau directeur souhaite accueillir jusqu'à 3.000 élèves. "Nous sommes actuellement retombés à 2.600 élèves." Le conservatoire de Perpignan est le deuxième de France en nombre d'élèves, derrière celui de Toulon.

Les réinscriptions se poursuivent jusqu'à fin juillet. Pour les nouveaux élèves, les inscriptions commencent le 16 août.