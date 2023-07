Le nouveau festival de Montélimar n'aura pas lieu

L'équipe du Aime Festival annonce dans un communiqué, ce mardi 4 juillet, et "avec regret" que cette première édition est purement et simplement annulée. Elle devait avoir lieu du 7 au 9 juillet.

Les organisateurs avancent plusieurs explications, à commencer par le délais : "le temps imparti pour la création de cette première édition n'a malheureusement pas permis l'adhésion du public".

L'agglomération de Montélimar s'est désengagée de l'organisation du festival qu'elle proposait jusque là. En avril dernier, Modjo Productions annonçait reprendre la main, après avoir été sélectionné dans le cadre d'un appel d'offres.

Mais moins de trois mois pour organiser ce festival semble avoir été trop court, pour se faire connaître. Et ce malgré une belle programmation : Sheila, Christophe Willem, Pomme et bien d'autres étaient attendus sur la scène du château de Montélimar.

ⓘ Publicité

À lire aussi Sheila et Christophe Willem au festival "Aime" de Montélimar

Les organisateurs avancent aussi une autre explication, celle des émeutes de ces derniers jours, qui auraient dissuadé les éventuels spectateurs de réserver leur place : "le contexte actuel a bloqué les ventes de places depuis vendredi dernier".

C'est donc le choix de la raison qu'a été contrainte de faire l'équipe du festival : "nous

avons fait le choix de ne pas maintenir les représentations des artistes programmés et donc d’annuler totalement cet évènement pour ne pas s’exposer à de très lourdes pertes".

L'équipe communiquera aux personnes détentrices d'un billet les modalités de remboursement dans les prochains jours.