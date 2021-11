Récidive 1940 : ce nouveau festival fait revivre une année de cinéma à Orléans

La recette est la même, l'année change. Le nouveau festival orléanais Récidive 1940 propose, pendant une semaine, du 8 au 14 novembre 2021 25 films de fiction, datant tous de 1940. Des projections de documentaires, mais aussi d'avant-premières de films contemporains sont au programme, avec notamment Vortex, le dernier film de Gaspard Noé, qui sera présenté par Alex Lutz. Des tables-rondes et conférences sur le cinéma sont aussi prévues. Le tout se passe au cinéma Les Carmes et à la Scène Nationale d'Orléans. Antoine de Baecque est le délégué général du festival Récidive 1940.

Quelle est l'origine et l'esprit de ce festival Récidive 1940 ?

Ce festival est né il y a deux ans, en 2019, quand, à Orléans, nous avions fait le festival Cannes 39, en référence au premier Festival de Cannes fondé par Jean Zay, qui devait avoir lieu en 1939. Nous avions projeté les trente films de la sélection officielle de cette année-là, et les avions commentés. Il y a eu une certaine ferveur, avec 32.000 billets vendus en six jours. Donc on a voulu refaire ce principe, on récidive, mais là on ne s'arrête pas au Festival de Cannes, on fait revivre une année de cinéma dans le monde. Et nous avons choisi l'année 1940 parce qu'elle est très intéressante, cinématographiquement et historiquement. Ce nouveau festival devait avoir lieu l'année dernière, en novembre 2020, mais nous avons dû reporter à cause du confinement.

Le festival Cannes 39 avait été un succès auprès du public mais un gouffre financier. Est-ce que vous craignez un scénario similaire, d'autant plus dans une période post-confinement ?

On n'est pas à l'abri de mauvaises surprises, en particulier en ce moment où on est dans un contexte compliqué pour les cinémas. Je pense que ça ne doit pas nous empêcher de faire des programmations dans les salles parce que sinon, on renonce à tout. Mais on ne sait pas exactement combien il y aura de public. Parce que le problème à Orléans actuellement, c'est aussi l'accès en transports, pour venir de Paris c'est assez compliqué, surtout ce week-end. Donc on a mis en place des navettes. On s'est dit qu'il fallait prendre le risque de faire la programmation qu'on avait imaginée, qui selon nous est idéale. Sur l'aspect économique, cette année, on a été un peu plus prudent, avec un investissement moindre.

C'est un festival que vous aimeriez décliner régulièrement ?

On se demande actuellement si on va faire une biennale, tous les deux ans, ou tous les ans. On est plutôt parti pour faire ça tous les ans. En 2022, on sait déjà qu'on fera sur l'année 1968. On ne veut pas décliner année par année, donc on a décidé de changer d'ambiance et de faire l'année 68 au cinéma, qui est évidemment une année très intéressante au-delà du cinéma. Mais le cinéma rend compte [de ce qu'il se passe]. Ça nous permet de poser la même question qu'avec 1940 : comment le cinéma rend compte de l'actualité et d'une année d'histoire ? Toujours en montrant une trentaine de films, accompagnés de documentaires et tables-rondes. Chaque film doit pouvoir être commenté, débattu. On va aussi garder le Grand Prix Jean Zay, qu'on donne à Costa Gavras cette année. Il vient à Orléans son film sur la Grèce, Adults in the room.

La programmation et les tarifs sont à retrouver ICI.