Le nouveau guide du Routard "Pays de la Loire" illustré par un monument breton

Les Pays de la Loire et la Bretagne se disputaient déjà la Loire-Atlantique et le château de Nantes. C'est maintenant au tour de celui de Josselin, et c'est le célèbre Guide du Routard qui ouvre les hostilités. Son édition 2023-2024 de voyage en Pays de la Loire est en effet illustrée par une photo de château. Sauf qu'il ne s'agit pas de celui d'Amboise, de Chenonceau ou de Chambord, mais bien du château de Josselin, dans le Morbihan !

"Nous avons pédalé un peu trop loin"

Une erreur qui n'est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux. Le compte officiel "Morbihan Tourisme" a commenté cette parution sur le réseau social X (ex-Twitter) : "Merci au guide du Routard pour cette belle photo de couverture du château de Josselin, mais celui-ci n'a pas déménagé en région Pays de la Loire ! Il se trouve dans le département du Morbihan, en région Bretagne, ouvert tous les jours à la visite." Construit à la fin du XVème siècle au bord de l'Oust, le château de Josselin est encore aujourd'hui la demeure de la famille Rohan.

L'éditeur des guides du Routard, Hachette Tourisme, a reconnu de bonne grâce son erreur. Il n'a pas réimprimé l'ouvrage mais, a inséré un message humoristique dans le guide. "Pris dans notre élan depuis les Pays de la Loire, le long du canal de Nantes à Brest, nous avons pédalé un peu trop loin avant de réaliser que nous étions déjà parvenus à Josselin, situé dans le Morbihan. La photo de couverture est belle, certes, mais fleure bon plutôt la Bretagne... Mille excuses ! Conservez bien ce guide, dans quelques années, il intéressera beaucoup les collectionneurs". Le débat est donc clos, Josselin reste en Bretagne !