Quand il a vu, après sa nomination mardi, que le Théâtre National de Strasbourg se préparait à fêter son 50ème anniversaire, Franck Riester, le tout frais ministre de la culture a décidé de mettre le cap sur la capitale alsacienne pour sa première visite en Région.

Travail d'exception, certes, mais le TNS reste malheureusement l'exception, regrette Stanislas Nordey, le directeur du Théâtre National de Strasbourg.

le rapport entre ce que l'Etat met à Paris et en Région est déplorable aujourd'hui. Souvent la culture elle s'invente, elle se crée en Région beaucoup plus qu'à Paris, à Paris elle est diffusée ensuite, donc on récolte les marrons à Paris. Stanislas Nordey