Le nouveau projet de rénovation du musée lorrain validé par le conseil municipal de Nancy

La rénovation du musée lorrain va redémarrer. Le conseil municipal de Nancy a adopté le nouvel avant-projet de rénovation ce 12 avril. Il prévoit de garder le parcours scientifique et muséographique tout en simplifiant le bâti. Le bâtiment en verre et l'auditorium souterrain n'existent plus dans le projet final. Le projet avait été retoqué par la justice et plusieurs appels d'offres avaient été déclarés infructueux. La nouvelle majorité municipale s'était engagée à revoir le projet de musée lorrain, fermé depuis 2018 pour rénovation.

Ouverture en 2027 ?

Le projet va être relancé même si Bertrand Masson, adjoint à la culture à la mairie de Nancy, reste prudent sur le calendrier :

"Nous avons de l'humilité. Un chantier de cette ampleur dans un contexte patrimonial aussi sensible mérite de la prudence. Nous avons quelques mois de travaux préparatoires. On espère une réouverture au public au cours de l'année 2027."

Le musée sera resté fermé au minimum neuf années. Le coût global est estimé à 43 millions d'euros. La Ville a-t-elle revu ses ambitions à la baisse en revenant sur une partie souterraine et ce bâtiment en verre très moderne ? Bertrand Masson ne le croit pas :

"Ce projet va permettre de rouvrir le musée. Si nous en étions restés là où nous avons récupéré le dossier au mois de juillet, il n'y aurait rien. Il y a un musée fermé et l'impossibilité de mener à bien ce projet. Notre ambition, c'est de rouvrir le musée."

"Un brouillon" selon Laurent Hénart

De son côté, l'ancien maire Laurent Hénart, chef de file du groupe d'opposition Nancy Positive qualifie l'avant projet présenté ce lundi de "brouillon" :

"Ce n'est pas une version définitive. On aurait pu travailler encore le sujet pour faire un choix clair : un bâtiment neuf sans construction en sous-sol soit une construction en sous-sol mais pas de bâtiment neuf."

"On n'est pas à un an près", reproche Laurent Hénart qui demande une meilleure concertation des habitants, notamment du quartier.