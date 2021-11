Le nouveau roman d'Hélène Legrais fait revivre le mythique village de cabanes du Bourdigou

Dans son 21ème roman, la romancière catalane Hélène Legrais fait revivre l'extraordinaire aventure collective des villages de cabanes : dans les années 50 et 60, les classes populaires se construisent des abris de fortune pour passer l'été en bord de mer. Symboles de liberté, d'entraide et de résistance face à la bétonisation, ces villages vont connaitre leur apogée à la fin des années 60 avant d'être emportés par le tourisme de masse. Le plus emblématique, celui du Bourdigou, avec ses 4.000 habitants, sert de décor au "Cabanon de l'étoile", publié chez Calmann-Levy. Entretien avec Hélène Legrais.

France Bleu - Pourquoi avoir choisi pour décor ce village du Bourdigou aujourd'hui disparu ?

Hélène Legrais : "J'ai voulu ressusciter un paradis perdu, qui trouve sa résonance dans l'actualité. Pendant les confinements successifs que nous avons vécus, on a beaucoup parlé du "monde d'après" qu'il fallait construire, plus solidaire, en s'éloignant de la société de consommation, en privilégiant les circuits courts, etc. Et je me suis dit : mais enfin ! le monde d'après, il existait déjà avant ! Nous l'avons bien connu, et malheureusement, il a été détruit. Pour cette raison, j'ai eu envie de parler du Bourdigou. Evidemment, il y avait d'autres villages de cabanes, mais c'est le dernier à avoir résisté, jusqu'en 79, sur le territoire de Sainte-Marie. Maintenant, à cet endroit, il y a un camping... Mais à l'époque, il y a eu jusqu'à 4 000 personnes qui venaient passer des étés de liberté au soleil. C'était illégal, mais toléré. Et surtout, c'était fait avec beaucoup de responsabilité : tout était autogéré par les personnes qui avaient construit leur cabane et qui, entre elles, faisaient en sorte que tout se passe bien."

C'était quasiment une ville, mais de bric et de broc !

HL : "Oui, c'était un vrai village, avec ses épiceries. Il y avait aussi le boulanger qui passait avec la camionnette, le distributeur de journaux, le marchand de pains de glace... Évidemment, les lieux étaient déserts pendant l'hiver. Mais à la belle saison, tout le monde débarquait. Chaque cabane était édifiée au milieu d'un enclos en roseaux, avec des planches et des matériaux de récupération. Mais c'était du solide, car ceux qui les construisaient appartenaient à des classes très modestes, exerçant des métiers manuels. Et puis surtout, il y a avait beaucoup d'entraide. Quand quelqu'un construisait sa cabane, les voisins étaient là pour aider. Certes, les conditions de vie étaient rudimentaires : il n'y avait pas d'électricité, on faisait la cuisine et on s'éclairait au gaz, on allait chercher l'eau à la pompe à bras. Il y avait un lavoir en béton qui servait aussi bien à laver la vaisselle, les vêtements ou les enfants. Mais c'est dans ce cadre que des milliers de personnes modestes ont passé des étés de liberté, quasiment sans débourser d'argent. "

Pourquoi ces villages ont soudainement disparu ?

HL : "Un jour, les intérêts financiers sont entrés en jeu... et notamment la Mission Racine, qui est venue valoriser -entre guillemets- le littoral. Jusqu'à la fin des années 60, le littoral était sauvage et désert. Lorsque le paquebot Lydia est ensablé en 1967, il s'agit du premier bâtiment du Barcarès ! Au fur et à mesure de l'urbanisation, les villages de cabanes ont été fermés, au Barcarès, à Saint-Cyprien, ou Argelès. Seul le Bourdigou a résisté. Les habitants sont allés jusqu'en justice. Le fait d'occuper un terrain, même illégalement, donne des droits. Mais en avril 79, les gendarmes sont arrivés avec les bulldozers pour tout raser. Et la belle aventure a subitement pris fin. Heureusement, ce paradis perdu persiste encore dans les mémoires de ces générations-là. "

Pourquoi ceux qui ont connu cette époque en gardent un souvenir aussi ému ?

HL : "C'est le souvenir d'une époque de liberté totale, mais aussi de solidarité et d'entraide. Une époque totalement révolue : aujourd'hui, tout doit être tellement cadré par les lois, les règlements, l'hygiène, la sécurité... Tout doit être dans les clous. On ne tolère plus, on réglemente tout, on interdit tout. A l'époque, je me répète, ce n'était pas légal, mais c'était toléré. Et dans la mesure où chacun était responsable, ça pouvait même perdurer pendant plusieurs décennies. Les gens qui étaient au Bourdigou, comme dans les autres villages d'ailleurs, étaient très conscients que la liberté allait de pair avec la responsabilité et qu'elle leur imposait des devoirs. Par exemple, ils avaient acheté un vieux camion de pompier pour éteindre les incendies éventuels."

Reste t-il des traces de cette histoire ?

HL : "Quand on regarde bien entre les roseaux, on trouve encore quelques dalles en béton qui avaient été coulées par certains habitants pour faire l'assise de leur cabane. Mais sinon, c'est rendu à l'état sauvage. Tout a disparu. Pour faire revivre ce paradis perdu, j'ai voulu une intrigue forte, qui prend aux tripes. Je suis allé puiser au fond de moi-même pour l'écrire. Maintenant, j'attends le retour des lecteurs : la première présentation du livre dans le département est prévue à Sainte-Marie le 10 novembre à 18 heures, à la salle Oméga. Et je suis sûr que les anciens du Bourdigou seront nombreux à venir me parler et échanger leurs souvenirs avec moi. Ensemble, nous allons ressusciter ce village !"

"Le Cabanon à l'étoile", d'Hélène Legrais, publié chez Calmann-Levy - 18,90 euros.