Le nouveau show de la Flambée joue avec les spectateurs

"Imprévisible", c'est le nom du nouveau spectacle de la Flambée. Une vingtaine de comédiens, danseurs, musiciens et chanteurs se produiront sur scène dès le 7 décembre. Le thème cette année, c'est le jeu et, la nouveauté, c'est que les spectateurs pourront interagir avec les artistes.

Le Mans, France

20 000 spectateurs s'y pressent chaque année. Le spectacle de la Flambée, c'est un peu comme un chocolat de Noël, une douceur au début de l'hiver, un rituel au Mans. 60 personnes travaillent sur le show dès le mois de janvier, tous métiers confondus. " Technique, sons, décors, scénario, costumes, promotion... et les artistes bien sûr" détaille Alain Heuzard, le président de Flambée Productions. Ils sont une vingtaine à se produire sur scène : comédiens, danseurs, musiciens et chanteurs. Tous issus du l'Institut National du Music-Hall du Mans qui accueille 80 élèves. Le budget du spectacle : entre 300 000 et 380 000 euros chaque année. Il ne faut pas se planter mais à un plus d'un mois de la première représentation Alain Heuzard est serein. " Nous sommes rodés même si il y a toujours des aléas, comme des problèmes techniques de dernière minute ou la blessure d'un artiste".

Le public influe sur le déroulement du spectacle

Si Alain Heuzard est confiant, c'est qu'il a l'expérience de 46 ans de spectacle avec ce défi permanent : renouveler le spectacle et intégrer les nouvelles technologies. " Notre objectif est de dépoussiérer un peu le genre". La Flambée transgresse régulièrement les codes du Music-Hall. "Le strass, les paillettes, les plumes, ce ne sont pas des codes que l'on cherche à respecter. Si une plume est jolie et qu'elle peut servir comme accessoire de décor, pourquoi pas ? Mais on a pas l'objectif de faire défiler des danseuses en porte-manteau". Cette année, le show a pour thème le jeu télé. " Les candidats incarnés par nos comédiens, sont confrontés à des épreuves. Mais la nouveauté et ce qui rend le spectacle imprévisible ( d'où le titre), c'est que le public est aussi acteur de la pièce. Il va, à certains moments, décider de la suite de l'histoire". Difficile donc de deviner la fin.

La première représentation d'Imprévisible est programmé le samedi 7 décembre à 15 heures à la salle des Concerts du Mans. Infos et Résa : ici