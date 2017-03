Le nouveau spectacle Gruss investit le Zénith de Dijon les 28 et 29 mars

Quintessence, le nouveau spectacle équestre et aérien signé Alexis Gruss et les Farfadais débarque au zénith de Dijon pour deux représentations exceptionnelles ce mardi 28 et mercredi 29 mars. Époustouflant !

"Quintessence" , c'est le renouveau du spectacle vivant. C'est le résultat de la troisième saison de collaboration artistique entre Alexis Gruss et la compagnie Les Farfadais. Elle allie les arts équestres et circassiens, et l’acrobatie aérienne dans toutes ses composantes. Le spectacle est présenté sur une piste de terre et de sciure de 13 mètres de diamètre et une structure métallique et mobile aérienne de même dimension.

Quintessence, le nouveau spectacle Gruss © Maxppp - Pib

Inauguré sous le chapiteau de la Porte de Passy à Paris cet hiver, Quintessence est désormais en tournée nationale pour 36 soirées. Deux sont proposées au Zénith de Dijon ces mardi 28 et mercredi 29 mars, au rytme des musiques et des prestations étonnantes des acrobates, des écuyers et des chevaux artistes.

Après le succès de Pégase & Icare qui a rassemblé 500 000 spectateurs, voici donc la co-mise en scène signée Stephan Gruss et Stéphane Haffner. Il s'agit d'une création originale alliant le savoir-faire unique des écuyers de la famille Alexis Gruss et celui de la compagnie les Farfadais, comptant parmi les meilleurs acrobates aériens au monde. Le résultat est époustouflant. Les chiffres aussi. 40 chevaux en piste, 23 artistes, 3 scènes sur 3 niveaux différents, un orchestre de 10 musiciens en live

Les équipes s'installent au Zénith de Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Trois niveaux différents

Grace à un système de trois scènes, vous pourrez admirer simultanément voltiges, portés et acrobaties, équilibres et jongleries, ballets aériens et aquatiques, un carrousel à 26 chevaux durant 2h30