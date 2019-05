Le nouveau spectacle son et lumière Regalia a illuminé la Cathédrale de Reims

Reims, France

Le nouveau spectacle multimedia Regalia a été projeté pour la première fois samedi soir sur la facade de la Cathédrâle de Reims devant plusieurs milliers de personnes, un parvis archicomble pour cette première époustouflante. Dans un scénario qui présente plusieurs volets, les spectateurs sont invités à revivre l'émotion et la ferveur de la journée du sacre d'un roi. Ce nouveau spectacle de 15 minutes a été confié au studio canadien Moment Factory, qui est une référence en la matière puisqu'il a déjà créé de nombreux décors scéniques de concerts de Muse ou encore Imagine Dragons, ou aussi les façades de grandes enseignes sur la 5e avenue à New-York.

Le nouveau spectacle multimédia de la cathédrale de Reims #Regalia à été présenté ce soir devant plusieurs milliers de personnes à @VilledeReimspic.twitter.com/E687S7WFPH — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) May 25, 2019

Depuis le spectacle Rève de Couleurs, la technologie a évolué et le projet proposé n'a cette fois-ci rien à voir. Regalia utilise des technologies de pointe, de la modélisation 3D, des effets en relief impressionnant qui ont nécessité plus d'un an et demi de conception graphique. Le tout est accompagné d'une musique originale composée par le groupe rémois The Shoes avec également la contribution de la Maîtrise de la cathédrale de Reims.

Le nouveau spectacle multimédia #Regalia sur la Cathédrale de Reims est accompagné par la musique du groupe rémois des @theshoesmusicpic.twitter.com/X4vPnZhTaM — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) May 25, 2019

A noter également qu'une parti interactive permet au début du spectacle de répondre via son smartphone à des questions relatives à l'histoire.

Le spectacle sera diffusé deux fois du jeudi au dimanche à 22h30 et à 23h15. Et à partir du 30 juin, Le spectacle Régalia tous les soirs pendant l'été avec deux séances à 22h30 et 23h15 (sauf les lundis)... En mai 2020, un deuxième spectacle du même type sera projeté sur la façade de la Basilique Saint-Remi.

Quelques images du spectacle :

Une des images de synthèse qui a permis d'imaginer Regalia. - DR

Un des scènes de Regalia dans la nuit rémoise. - DR