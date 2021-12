Le nouveau Spider-Man est le premier film de l'ère Covid-19 à dépasser le milliard de dollars de recettes

Depuis sa sortie, il y a moins de deux semaines, le nouveau film "Spider-Man : No Way Home" cartonne. En à peine 12 jours, il engrange plus d'un milliard de dollars de recettes. Cet exploit n'avait jamais été réalisé depuis le début de l'épidémie de coronavirus.

"Spider-man : No way home" retrace les dernières aventures de l'homme-araignée - Photo d'illustration

C'est la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus qu'un film réalise un tel exploit. Le film "Spider-Man : No Way Home" a collecté en 12 jours plus d'un milliard de dollars de recettes. Cette performance a été enregistrée ce week-end de Noël par le cabinet spécialisé dans l'industrie cinématographique, Exhibitor Relations. Depuis sa sortie, le 15 décembre, le blockbuster qui suit les dernières aventures de l'homme-araignée cartonne dans le monde entier.

Le film avec Tom Holland et Zendaya a collecté plus de 467 millions de dollars en Amérique du Nord et plus de 587 millions de dollars dans le reste du monde. Cela fait donc plus d'un milliard de dollars engrangé en moins de deux semaines. Il est le premier film de l'ère Covid à réaliser une telle performance.

Cet exploit en fait le troisième film à atteindre aussi rapidement la barre du milliard de dollars de recettes dans l'histoire d'Hollywwod, à égalité avec "Star Wars : Le Réveil de la Force" (2015). Seuls deux films ont pu faire mieux dans toute l'histoire d'Hollywood : "Avengers : Infinity War" (2018) et "Avengers : Endgame"(2019)

Le dernier Spider-Man a su attirer les spectateurs dans sa Toile depuis sa sortie. Aux États-Unis et au Canada, il a réalisé ce week-end 253 millions de dollars de ventes de billets.

Le film d'animation "Tous en Scène 2" est arrivé en tête du box-office ce week-end, avec 23,8 millions de dollars. Il dépasse le tout nouveau Matrix, "The Matrix Resurrections" et le dernier opus de The King's Man, qui ont obtenu respectivement 12 millions de dollars et 6,4 millions de dollars.