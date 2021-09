Le nouveau visage du site touristique du Montenvers dévoilé à Chamonix

Au printemps prochain 4 ans de travaux débuteront sur le site du Montenvers à Chamonix avec la construction d'une nouvelle télécabine et d'un glaciorium. Chaque année 450 000 visiteurs se rendent au Montenvers pour rejoindre le plus grand glacier de France, la Mer de glace.

Le futur visage du site du Montenvers à Chamonix a été dévoilé mardi soir au pied de la mer de glace par le maire Eric Fournier et Mathieu Dechavanne, le directeur de la compagnie du Mont-Blanc. La CMB est le principal actionnaire (60%) de la Compagnie de la Mer de Glace, nouvellement créée et à qui le conseil municipal de Chamonix a confié la DSP, la délégation de service public du futur site touristique du Montenvers.

Le projet de réhabilitation du Montenvers prévoit notamment un déplacement de 600 m en amont de la télécabine descendant à la Mer de Glace. Depuis 140 ans, en effet, le plus grand glacier de France ayant reculé de deux kilomètres et perdu 220m d’épaisseur au niveau de la gare du Montenvers, dont 100 mètres rien que ces dernières trente années, les visiteurs doivent actuellement, depuis le bas de la télécabine, descendre 550 marches pour atteindre la Mer de Glace.

La collectivité et les équipes de la Compagnie de Mont-Blanc ont planché 7 ans pour reconfigurer les aménagements de ce lieu patrimonial.

Second gros investissement de ce réaménagement, la création d’un centre d’interprétation des glaciers et du climat qui lui devrait ouvrir en 2024. L’ambition sera d’aider le grand public et les scolaires à comprendre les phénomènes liés au réchauffement climatique. Coût de ces deux projets : 53 M d’euros, via une délégation de service public.