Le nouvel album de Francis Cabrel sortira le 16 octobre

Francis Cabrel sait se faire désirer, et comme à son habitude, il a pris le temps de peaufiner son dernier album. Cinq ans après la sortie de "In Extremis", vendu à 300.000 exemplaires en 2015, le chanteur d'Astaffort revient avec "A l'aube revenant", son nouveau disque. Columbia, sa maison de disques, a publié la pochette ce lundi matin sur Twitter. On y voit un ciel dessiné dans la nuit, avec des étoiles.

Cet album, qui sortira le vendredi 16 octobre, sera le 14e de Francis Cabrel, dont la carrière a décollé en 1974 à Toulouse, lorsqu'il a remporté un concours de chanson avec "Petite Marie".

Pendant le confinement, l'artiste du sud-ouest a ravi les internautes, en interprétant des "pépites" oubliées, enregistrées en vidéo sur une idée de sa fille Aurélie. Le 25 juillet dernier, France Bleu vous avait aussi proposé un "France Bleu Live", avec des chansons enregistrées au studio 104 de la Maison de la Radio. Avec sa guitare, Francis Cabrel avait interprété les chansons de son dernier album "In Extremis", mais aussi ses grands classiques, comme "La corrida", "Petite Marie", "Sarbacane" ou "Je l'aime à mourir".

Francis Cabrel a aussi rendu hommage à son ami Dick Rivers disparu l'an dernier avec "Rock'n'roll Show", un coffret CD et DVD rassemblant les enregistrements inédits des concerts qu'ils ont donné ensemble il y a trente ans. Au programme, des standards du rock'n'roll repris par les deux artistes qui avaient cette passion en commun. Le Lot-et-Garonnais Cabrel appréciait le Tarn-et-Garonnais Rivers. Ce dernier s'était installé pas très loin d'Astaffort, à Pompignan (Tarn-et-Garonne).