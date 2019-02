Le nouvel an chinois, son calendrier et ses traditions

Yonne, France

Une histoire de Lune

Si le nouvel an chinois est fêté cette année le 5 février, c'est qu'il se base sur le calendrier Lunaire et non sur le calendrier Grégorien, comme en occident. La Chine a pourtant adopté notre calendrier depuis 1912, mais pour les fêtes traditionnelles, religieuses ou pour l'astrologie, le calendrier chinois a toujours cours.

Le premier de l'an correspond à la deuxième nouvelle Lune depuis le solstice d'hiver. L’année lunaire ne comptent en moyenne que 354 jours, on ajoute donc certaines années un treizième mois, pour être en phase avec le rythme des saisons et du soleil. C’est pour cela que ce nouvel an ne tombe jamais à la même date. Il se situe toujours entre le 21 janvier et le 19 février.

Aujourd’hui, nous rentrons dans l'année du cochon, et cette nouvelle année devrait être prospère selon les astrologues chinois.

Nouvel an chinois: le rouge est mis

Ce nouvel an est célébré pendant une semaine et pendant ces 7 jours, les entreprises et les administrations ferment. On fête l’événement partout en Chine. Les rues sont décorées avec des lanternes rouges. Le rouge est d'ailleurs la couleur omniprésente. Elle symbolise la chance, le bonheur et la prospérité.

Le jour du nouvel an, on se fait beau avec des habits neufs pour entrer dans cette nouvelle année et ce nouveau cycle. C’est aussi l'occasion de s'échanger des cadeaux: souvent de simples enveloppes rouges avec quelques billets.

Une fête célébrée de Paris à Auxerre

Il y a grosso modo 600 000 chinois dans notre pays. 80 % de cette communauté résideraient en Île de France, c'est donc là que les défilés sont les plus imposants comme à Paris dans le XIIIe arrondissement. D’autres villes qui hébergent une communauté étudiante chinoise organisent également des festivités comme Rennes, Reims, Lyon ou Orléans. Chez nous, dans l'Yonne, l'AJA a fêté vendredi dernier ce nouvel an autour du match contre le Red Star. Le président du club, rappelons-le, s'appelle James Zhou. Il est chinois.