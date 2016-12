Le Nouvel An déguisé, c'est toujours tendance!

Les soirées déguisées pour le réveillon de la Saint-Sylvestre et bien ça ne se démode pas. Chez Côté Fête, zone des Bozées, à Laval, les clients se bousculent depuis le début du mois de décembre pour acheter ou louer un déguisement.

Pierre-Yves Provot est un commerçant heureux. Dans son magasin de 1200 mètres carrées, les clients sont nombreux à venir faire des emplettes pour le réveillon : "On aimerait avoir toute l'année du monde comme ça dans les rayons. C'est 20 à 25% du chiffre d'affaire qui se fait au mois de décembre." Dans cette caverne d'Ali Baba, on trouve pas moins de 700 déguisements! Des déguisements à louer et d'autres à acheter. Il y a aussi bien sûr tous les accessoires qui vont avec, des perruques, des boas, des chapeaux, des cannes, des masques etc...

On peut se déguiser pour moins de 50 euros

Le premier prix pour un déguisement, c'est 20 euros. La location, c'est autour de 30 euros. Le déguisement s'est beaucoup démocratisé avec les années. On trouve donc de tout. Mais si vous choisissez un déguisement de super-héro, attention, il y a le coût de la licence, c'est donc plus cher. Alors qu'est-ce qui marche cette année ? qu'est-ce qui est tendance? et bien Pierre-Yves Provot a un peu près toujours les mêmes demandes : "Ce qui marche c'est le disco, le hippie, et bien sûr les super-héros comme superman. On a des choses plus rigolotes bien sûr des costumes gonflables, des tenues de danseuses pour les hommes." Maintenant il vous reste 48 heures pour trouver votre déguisement pour samedi soir.