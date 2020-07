Le Centre historique minier, La Coupole, Le P'tit Jacques : le point sur les réouvertures ce 1er juillet

Après plus de trois mois de fermeture, plusieurs musées et théâtres rouvrent leurs portes ce mercredi dans le Nord-Pas-de-Calais. Avec, forcément, des mesures sanitaires renforcées après la crise du coronavirus. France Bleu Nord fait le point.

C'est enfin l'heure de la reprise pour les lieux de loisir dans la région. Après deux mois de confinement, puis une fermeture prolongée pour les musées et théâtres, ils sont plusieurs à rouvrir dans le Nord-Pas-de-Calais ce mercredi 1er juillet. C'est notamment le cas pour La Coupole à Wizernes, le théâtre de marionnettes "Le P'tit Jacques" à Lille, le Centre historique minier de Lewarde ou encore l'écomusée de l'Avesnois. Plusieurs parcs d'attraction belges accueillent aussi à nouveau du public. Tous espèrent démarrer l'été du bon pied après cette période très compliquée.

Le Centre historique minier de Lewarde

La formation du charbon, l'histoire du bassin minier, la vie quotidienne des mineurs... Vous pouvez à nouveau explorer tous ces thèmes au Centre historique minier de Lewarde. Ces espaces d'exposition sont assez vastes pour respecter les gestes barrière, tout comme les lieux d'origine de la fosse Delloye (la salle des pendus, la lampisterie, la salle des compresseurs...). La visite guidée des galeries a elle été aménagée pour mettre en place les distanciations sociales. L'exposition "1720, le charbon au coeur des révolutions" est prolongée jusqu'au 31 décembre 2020. En revanche, les rencontres avec les anciens mineurs et la visite accessoirisée Explora'mine ne reprennent pas dans l'immédiat.

Le Centre historique minier sera ouvert du 1er au 10 juillet tous les jours de 13 heures à 19 heures. Dès le samedi 11 juillet, le musée ouvrira de 9 heures à 9 heures 30.

La Coupole à Wizernes

Alors que les salles de cinéma accueillent de nouveau du public depuis le 22 juin, c'est au tour du centre d'histoire et du planétarium 3D de La Coupole, à Wizernes, de rouvrir ses portes ce mercredi 1er juillet. Des mesures sanitaires sont évidemment mises en place pour protéger le public. Les masques ont obligatoires, les capacités d'accueil réduites pour respecter les gestes barrière, et les parcours de visite sont modifiés. Les lunettes 3D ou les audioguides sont systématiquement désinfectés. Le paiement sans contact est aussi à privilégier.

La Coupole est ouverte durant tout l'été de 10 heures à 19 heures.

Le théâtre "Le P'tit Jacques" à Lille

Les marionnettes, elles aussi, se déconfinent. A Lille, le théâtre "Le P'tit Jacques" accueille à nouveau du public dès ce mercredi 1er juillet, avec le spectacle "Le rendez-vous des pirates" à 15 heures 30. En revanche, les festivités prévues pour les 30 ans du théâtre sont pour la plupart reportées à la saison 2021, de même que les dernières créations. Dans le public, la distanciation physique devra être respectée entre chaque famille. Toutes les dates des prochains spectacles sont à retrouver sur le site du théâtre de marionnettes "Le P'tit Jacques".

Le théâtre "Le P'tit Jacques" est ouvert à tous les mercredis et vendredis à 15 heures 30 et les dimanches à 16 heures en juillet et en août. Pour les mois de septembre et d'octobre, le théâtre accueillera du public les mercredis à 15 heures 30 et les dimanches à 16 heures. Des créneaux horaires différents sont prévus pour les centres et groupes qui veulent réserver.

L'écomusée de l'Avesnois

Dès ce mercredi 1er juillet, vous pouvez également redécouvrir le patrimoine industriel de la région à l'écomusée de l'Avesnois, avec l'atelier-musée du verre à Trélon et le musée du textile et de la vie sociale à Fourmies. Pour la réouverture, une charte du visiteur a été mise en place. Le masque est obligatoire, un sens de circulation et un dépliant permettent de faire la visite en toute autonomie. Les réservations ne sont pas obligatoires, les entrées se font en continu. Une jauge maximale de visiteurs est instaurée. Les groupes ne peuvent pour l'instant pas être accueillis, et les ateliers, stages et événements sont annulés pendant la période estivale. Des visites originales seront proposées chaque premier dimanche du mois.

L'écomusée de l'Avesnois est ouvert du mardi au vendredi, de 10 heures à 18 heures sans interruption. Pour les week-end et jours fériés, c'est de 14 heures à 18 heures.

Les parcs d'attraction en Belgique

En plus des musées et des théâtres, les parcs d'attraction se déconfinent aussi de l'autre côté de la frontière. Bellewaerde à Ypres, Plopsaland à La Panne ou encore Walibi, près de Bruxelles, accueillent à nouveau du public. Des mesures d'hygiène sont mises en place à l'intérieur des parcs, comme le respect d'1m50 de distance entre chacun. Le parc Bellewaerde réduit aussi son nombre de visiteurs, et recommande de réserver des places en ligne à l'avance.