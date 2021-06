Le Palais de la Découverte déménage provisoirement dans le Parc André Citroën

Fermé l'an dernier pour cause de travaux de rénovation, le Palais de la Découverte s'est installé dans le Parc André Citroën, à Paris, jusqu'en 2024. Il propose à nouveau des ateliers scientifiques ludiques et interactifs pour les familles et les scolaires dès l'âge de 6 ans.