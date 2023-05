Le Palais des Evêques à Issigeac récompensé par un prix de la Fondation du patrimoine

Le Palais des Évêques, inscrit au titre des monuments historiques, est récompensé par la Fondation du patrimoine. Le site d'Issigeac fait partie des sept lauréats du Fonds d'impact pour l'année 2023. Le site du Périgord Noir va recevoir une dotation de 150.000 euros qui va servir à réhabiliter le Palais fermé pour raisons de sécurité depuis 2016.

ⓘ Publicité

Une réouverture prévue en 2024

Le site du XVIIe siècle est en cours de restauration. Le Palais des Évêques est fermé depuis 2016 pour des raisons de sécurité. La mairie d'Issigeac et un comité d'habitants se mobilisent depuis 2018 pour refaire vivre le site. Ils ont réuni plus de 30 utilisateurs et associations intéressés par le site.

Ils souhaitent transformer le site d'Issigeac le lieu d'exposition et de réunion. Le Palais pourrait accueillir en 2024 des ateliers, des boutiques avec des artisans et des créateurs.

Une collecte en ligne pour financer les travaux

Une collecte est lancée en lign e pour participer aux travaux sur le site de la Fondation du Patrimoine. Environ 8.000 euros ont été récoltés pour un objectif fixé à 50.000 euros.

Le Palais est fermé depuis 2016 - Commune d'Issigeac

Six autres sites récompensés