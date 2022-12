Le Palais idéal du facteur Cheval dans le Top 10 des sites culturels recherchés sur Google en 2022

"Je suis resté bouche bée devant mon ordinateur en découvrant le classement". Frédéric Legros, le directeur du Palais idéal du facteur Cheval ne s'attendait pas à voir le site drômois apparaître dans la liste des dix sites culturels les plus recherchés dans le monde sur Google en 2022. C'est le classement mondial annuel des plus fortes progressions du moteur de recherche. Le Palais idéal est en 9e position derrière Buckingham Palace, Big Ben ou encore le Christ rédempteur de Rio.

Retentissement international des expos et concerts 2022

La surprise passée, Frédéric Legros a peut-être trouvé une explication : le retentissement des évènements organisés cette année au Palais idéal. "On a pris une dimension internationale nouvelle cette année. L'expo de l'artiste Othoniel par exemple a généré d'énormes retombées presse, on a accueilli 70 journalistes et l'expo a même été classée dans les dix expos incontournables de l'année dans le monde selon un magazine américain. Pour le concert de Mika, des gens sont venus exprès du Japon. Tout ça n'était jamais arrivé. C'est incroyable mais je savoure !" ajoute le directeur, comblé.

Le Top 10 des sites culturels tendances en 2022 selon Google