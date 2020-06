Trois des monuments historiques emblématiques du Berry rouvrent leurs portes dans quelques jours. Le château de Bouges, le palais Jacques Cœur à Bourges et le domaine de George Sand à Nohant accueilleront à nouveau des visiteurs à partir du 15 juin prochain.

Le Palais Jacques Cœur, le Château de Bouges et le Domaine de George Sand rouvrent le 15 juin

Le centre des monuments nationaux, annonce la réouverture le 15 juin prochain, de 3 sites emblématiques du Berry !

Le palais Jacques Coeur à Bourges, le château de Bouges et le domaine de George Sand à Nohant, accueilleront à nouveau des visiteurs lundi prochain. Bien entendu, celà se fera dans le strict respect des consignes sanitaires. Jauge limitée, Port du masque obligatoire à partir de 11 ans et balisage spécifique mis en place. Faute de pouvoir faire respecter ces conditions la crypte et la tour de la cathédrale de Bourges diffèrent leur ouverture.

Le détail des modalités de réouverture communiqué par le centre des monuments nationaux est le suivant :

Château de Bouges

Pour permettre le respect des normes sanitaires, la visite commentée du château est limitée à 5 personnes, les visiteurs doivent impérativement réserver au 02 54 35 88 26.

Les tarifs d’entrée dans le monument et les gratuités sont inchangés.

Domaine George Sand

la visite, uniquement commentée, de la maison de George Sand est limitée à 9 personnes. Les visiteurs doivent impérativement réserver au 02 54 31 06 04.

Exposition Marionnettes : visite libre et gratuite dernier accès 30 min avant la fermeture

Plus de détails sur les sites des monuments concernés http://www\.palais\-jacques\-coeur\.fr/ ; http://www\.chateau\-bouges\.fr/ et http://www\.maison\-george\-sand\.fr/