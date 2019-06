Le paléontologue Yves Coppens en conférence au Musée des Eyzies

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, France

Le Musée des Eyzies, le Musée national de la Préhistoire, accueille le "papa de Lucy" le samedi 15 juin. Le Musée de la Préhistoire a invité le paléontologue Yves Coppens pour une conférence exceptionnelle à l'occasion des Journées de l'archéologie prévues du 14 au 16 juin 2019.

Yves Coppens présidé le comité scientifique qui s'occupe de la préservation de la grotte de Lascaux. Il est surtout célèbre pour avoir découvert les restes de notre ancêtre Lucy en 1974. En Ethiopie, à Hadar, dans la vallée basse de l'Awash, il a découvert, avec son équipe un fossile complet d'Australopithecus afarensis. Le fossile est surnommé Lucy en référence à la chanson Lucy in the Sky with Diamonds des Beatles qu'ils écoutaient au moment de la découverte.

La conférence est prévue le samedi 15 juin à 18h30. Les réservations sont très conseillées au 05.53.06.45.49

L'entrée est payante, elle coûte 6 euros, elle est gratuite pour les moins de 25 ans.