Le palmarès de la 93ème cérémonie des Oscars

C'est un triplé prestigieux pour "Nomadland". Meilleur long-métrage, meilleure réalisation pour Chloe Zhao et meilleure actrice pour Frances McDormand. "Quel voyage incroyable et unique nous avons fait ensemble", a lancé la réalisatrice née en Chine, dont les acteurs dans le film sont pour beaucoup des amateurs jouant leur propre rôle de trimardeurs modernes. Frances McDormand est l'une des rares comédiennes professionnelles de cet hybride de road movie, de drame social et de documentaire sur des Américains âgés vivant sur les routes après avoir tout perdu lors de la crise financière. Son rôle de veuve désargentée et désabusée vivotant dans un vieux camping-car lui permet de devenir la deuxième femme à obtenir trois Oscars dans cette catégorie, derrière la championne toute catégorie, Katharine Hepburn, qui en détient quatre.

Des Français récompensés

Chez les hommes, le Britannique Anthony Hopkins a créé la surprise en raflant la statuette du meilleur acteur pour son rôle de vieillard sombrant dans la démence dans "The Father", film de l'auteur français Florian Zeller récompensé par l'Oscar du meilleur scénario adapté. "J'étais déjà extrêmement honoré d'avoir six nominations, avoir deux Oscars, je ne pouvais pas rêver mieux", réagit-il ce matin sur franceinfo. Un autre Français, Nicolas Becker, a été reconnu par l'Académie avec l'Oscar du meilleur son sur "Sound of Metal", qui dépeint un batteur de heavy metal perdant l'audition. La France a reçu un troisième Oscar avec un prix pour le documentaire court "Colette", consacrée à Colette Marin-Catherine, une femme de 90 ans qui fut membre de la Résistance sous l'Occupation nazie.

Le Danois Thomas Vinterberg, réalisateur de "Drunk", a lui reçu l'Oscar du meilleur film étranger pour sa comédie douce-amère mettant en scène quatre amis menant une expérience alcoolisée quasi-scientifique.