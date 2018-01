Biarritz, France

Les FIPA d'or décernés hier soir à Biarritz. La 31ème édition de ce festival international des programmes audiovisuels (du 23 au 27 janvier) s'est achevée par un raz de marée brésilien dans la catégorie "série". "Sob Pressao" (traduisez "sous pression") a raflé 4 FIPA d'or ! FIPA d'or des séries, le FIPA d'or pour la meilleure interprétation masculine ET féminine. FIPA d'or également pour le meilleur scénario.

La vague "Sob pressao"

Une vague brésilienne qui s'explique par le choix du sujet choisi par cette série : la santé, dans un hopital public d'un des faubourgs de Rio de Janeiro. Attention! pas de samba et pas de paillettes. Ici, le langage est cru, tout comme la réalité de la situation sanitaire brésilienne.

L'interview du scénariste Lucas Paraizo

La série "Sob pressao" récompensée par 4 FIPA d'or !

Le scénariste Luis Paraizo récipiendaire de quatre FIPA d'or pour la série brésilienne "Sob Pressao" © Radio France - Jacques Pons

"Sous pression" est une série qui parle du quotidien d'un hopital public dans la banlieue de Rio de Janeiro. La série parle d'un docteur (appelé docteur Evandra) qui a perdu entre ses mains sa femme dans la salle d'operation chirurgicale. Et lui, est traumatisé. Autrement dit, il est capable de sauver plein de gens mais pas sa femme. Cette série se déroule dans une ambiance très réaliste. Nous avons toujours eu la préocupation de montrer cette réalité jusqu'à la fiction. Nous disons qu'il s'agit bien sur d'une oeuvre de loisir mais en même temps c'est une oeuvre qui fait penser à une critique sociale très grande. En fait, nous traitons un peu de la situation de la santé au Brésil. Nous vivons malheureusement dans un etat critique où le problème ce n'est pas le manque d'argent sinon la coruption. Le Brésil, oui, a les moyens de s'occuper de la santé mais malheureusement la coruption tue des gens".

Les autres FIPA d'or

Dans le domaine de la fiction, le FIPA d'or est allée au film autrichien "cops" de Stefan Lukacs. L'allemande Ursula Strauss pour la meilleure interpretation féminine et le hollandaisTobias Kerksloot pour la meilleure prestation masculine. Dans la catégorie documentaire, le FIPA d'or va à "En équilibre" de Antarès Bassis et Pascal Aufray. Ils se sont penché sur un couple d'artistes du cirque qui vont avoir un enfant. Un travail qui a demandé sept ans d'efforts aux deux réalisateurs.

7 ans d'efforts pour arriver à "En équilibre" - Antarès Bassis

Les deux réalisateurs de "En équilibre" Antarès Bassis (à droite) et Pascal Auffray © Radio France - Jacques Pons

Le palmarès complet du FIPA de Biarritz

SERIE

FIPA D'OR : Sob Pressão de Jorge Furtado, Mini Kerti, Luiz Noronha, Cláudio Torres et Renato Fagundes Réalisation : Andrucha Waddington, Mini Kerti Scénario : Jorge Furtado, Lucas Paraizo, Antonio Prata, Marcio Alemão Une production : Estudios Globo Coproduction : Conspiraçao Filmes (Brésil)

FIPA D'OR DE LA MEILLEURE INTERPRÉTATION FÉMININE : Marjorie Estiano pour le rôle du « Dr. Carolina Almeida » dans Sob Pressão de Jorge Furtado, Mini Kerti, Luiz Noronha, Cláudio Torres et Renato Fagundes Réalisation : Andrucha Waddington, Mini Kerti Scénario : Jorge Furtado, Lucas Paraizo, Antonio Prata, Marcio Alemão Une production : Estudios Globo Coproduction : Conspiraçao Filmes (Brésil)

FIPA D'OR DE LA MEILLEURE INTERPRÉTATION MASCULINE : Julio Andrade pour le rôle du « Dr. Evandro Moreira » dans Sob Pressão de Jorge Furtado, Mini Kerti, Luiz Noronha, Cláudio Torres et Renato Fagundes Réalisation : Andrucha Waddington, Mini Kerti Scénario : Jorge Furtado, Lucas Paraizo, Antonio Prata, Marcio Alemão Une production : Estudios Globo Coproduction : Conspiraçao Filmes (Brésil)

FIPA D'OR DU MEILLEUR SCÉNARIO : Jorge Furtado, Lucas Paraizo, Antonio Prata, Marcio Alemão pour Sob Pressão de Jorge Furtado, Mini Kerti, Luiz Noronha, Claudio Torres et Renato Fagundes Réalisation : Andrucha Waddington, Mini Kerti Une production : Estudios Globo Coproduction : Conspiraçao Filmes (Brésil)

FIPA D'OR DE LA MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE : Stephen Rae pour Safe Harbour de Stephen Corvini, Phil Enchelmaier et Simon Kennedy Réalisation : Glendyn Ivin Scénario : Belinda Chayko, Matt Cameron Une production : Matchbox Pictures (Australie)

FICTION

FIPA D'OR : Cops de Stefan A. Lukacs Réalisation : Stefan A. Lukacs Scénario : Stefan A. Lukacs Une production : Golden Girls Films & Filmservices Gmbh (Autriche)

FIPA D'OR DE LA MEILLEURE INTERPRÉTATION FÉMININE : Ursula Strauss pour le rôle de « Judith Lorenz » dans Meine Fremde Freundin de Hubertus Meyer-Burckhardt, Christoph Bicker et Christian Granderath Réalisation : Stefan Krohmer Scénario : Katrin Bühlig et Daniel Nocke Une production : Polyphon Film Coproduction : Norddeutscher Rundfunk (Allemagne)

FIPA D'OR DE LA MEILLEURE INTERPRÉTATION MASCULINE : Tobias Kerksloot pour le rôle de « Thomas » dans Van God Los : Kerstkado de Pieter Kuijpers, Sander van Meurs et Iris Otten Réalisation : Giancarlo Sánchez et Urszula Antoniak Scénario : Jolein Laarman Une production : Pupkin Film (Pays-Bas)

FIPA D'OR DU MEILLEUR SCÉNARIO : Katrin Bühlig et Daniel Nocke pour Meine Fremde Freundin de Hubertus Meyer- Burckhardt, Christoph Bicker et Christian Granderath Réalisation : Stefan Krohmer Une production : Polyphon Film Coproduction : Norddeutscher Rundfunk (Allemagne)

FIPA D'OR DE LA MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE : Jesper Ankarfeldt pour Van God Los : Kerstkado de Pieter Kuijpers, Sander van Meurs et Iris Otten Réalisation : Giancarlo Sánchez et Urszula Antoniak Une production : Pupkin Film (Pays-Bas)

DOCUMENTAIRE INTERNATIONAL

FIPA D'OR : Stronger than a Bullet de Maryam Ebrahimi Une production : Nima Film Coproduction : SVT, Arte France, Doha Film Institute (Suède, France, Qatar)

PRIX DU JURY DES JEUNES EUROPÉENS Enfants du hasard de Thierry Michel et Pascal Colson Une production : Les Films de la Passerelle Coproduction : RTBF Unité Documentaires, WIP (Belgique)

DOCUMENTAIRE NATIONAL

FIPA D'OR : En équilibre de Antarès Bassis et Pascal Auffray Une production : TS Productions Coproduction : France Télévisions / France 3 Occitanie (France) MENTION SPÉCIALE Les Enfants du 209, rue Saint-Maur, Paris Xe de Ruth Zylberman Une production : Zadig Productions Coproduction : Arte France (France)

MUSIQUE ET SPECTACLE

FIPA D'OR Marianne Faithfull, fleur d’âme de Sandrine Bonnaire Une production : Cinétévé Coproduction : Arte France, Babylon Irie (France)

PRIX DE L’INNOVATION FIPA D’OR Altération de Jérôme Blanquet Réalisation : Jérôme Blanquet Scénario : Jérôme Blanquet et Yann Appery Une production : Okio-Studio Coproduction : Arte France (France)

JEUNE CRÉATION

PRIX MICHEL MITRANI FICTION doté par France Télévisions Heyvan de Bahram Ark et Bahman Ark Scénario : Bahram Ark et Bahman Ark Une production : Iranian National School of Cinema (République islamique d’Iran)

PRIX MICHEL MITRANI DOCUMENTAIRE doté par les Sociétés d’auteurs Heimat de Sam Peeters Scénario : Sam Peeters Une production : Royal Institute for Theater, Cinema and Sound - Erasmus Hogeschool Brussel (Belgique)

PRIX ERASMUS+ Magic Moments de Martina Buchelová Scénario : Marina Mlkva and Martina Buchelová Une production : Vysokej školy múzických umení (Academy of Performing Arts Bratislava) (Slovaquie)

PRIX DU PUBLIC Le Temps des égarés de Virginie Sauveur Scénario : Gaëlle Bellan et Virginie Sauveur Une production : Delante Productions Coproduction : Arte France (France)

PRIX du HACKATHON Doté par la Région Nouvelle-Aquitaine Dessine-moi un futur Développé par l’équipe composée de : Alice Bédard, Sandrine Corbeil, Hugo Denepoux, Florian Pannetier, Quentin Piat et Alexandre Rosenthal