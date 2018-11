Le palois David Diop remporte le Goncourt des lycéens avec "Frère d'âme"

Le Goncourt des lycéens récompense l'écrivain et universitaire palois David Diop pour son roman "Frère d'âme", paru aux éditions Seuil. Les résultats ont été dévoilés ce jeudi midi à Rennes.

Pau, France

Enfin ! Finaliste malheureux du Femina, du Médicis, du Goncourt et du Renaudot, David Diop remporté le Goncourt des lycéens 2018 pour "Frère d'âme" (éditions Seuil). Dans son roman, l'écrivain et maître de conférence à l'université de Pau raconte l'histoire d'un jeune tirailleur sénégalais que la Grande guerre a rendu fou.

Le lauréat s'est dit très touché de recevoir ce prix "d'abord parce que je suis enseignant, et parce que les soldats qui sont partis avaient l'âge de ces lycéens ou un peu plus et cela a un sens pour moi".

David Diop recevra son prix ce jeudi soir à l'Elysée.