Le Panoramique des Dômes a accueilli son 2 millionième voyageur!

Cinq ans après la création du train à crémaillère qui gravit le Puy-de-Dôme, la société TC Dôme, gérante de l'infrastructure, a accueilli son 2 millionième voyageur. C'est une famille originaire de Ceyrat qui a été couverte de cadeaux!

Ce n'était pas ce qu'ils avaient imaginé ce matin en allant se balader au sommet du Puy-de-Dôme... être les heureux gagnants du 2 millionième ticket pour le panoramique des Dômes! Originaires de Ceyrat, Gildas, Camille et leurs deux enfants, accompagnés des grands-parents, ont été très surpris en voyant des personnes se rassembler autour d'eux et applaudir!

La surprise a été d'autant plus grande en découvrant les cadeaux: un abonnement à vie pour le train à crémaillère, un pass annuel pour Vulcania, un vol en montgolfière et bien d'autres réjouissances! "On va revenir souvent!" lance en rigolant le père de famille. Sa femme, Camille, a le sourire aux lèvres et pense avant tout à ses enfants: "Ce n'est pas forcément très évident de monter le Puy-de-Dôme avec les enfants, alors là on pourra en profiter très souvent! Et faire découvrir ce bel endroit à nos amis".

Le train à crémaillère arrive en gare à la Maison de Site © Radio France - Lauriane Havard

Pour la direction de TC Dôme c'est aussi un ticket gagnant! "C'est le symbole d'une réussite pour nous, depuis 5 ans les passagers nous ont fait confiance et aujourd'hui le Panoramique des Dômes fonctionne très bien" explique Eric Dersigny, le directeur général. Chaque année, 400.000 visiteurs montent à bord du train à crémaillère pour se rendre sur le sommet du "géant des Dômes".