C'est un bateau qui fait rêver les plus petits et replonge les plus grands en enfance. L'un des paquebots de la Disney Cruise Line, le Disney Magic sera amarré, samedi 28 juillet, à Cherbourg.

Cherbourg, France

Sa corne de brume a l'habitude de jouer "I wish you upon a star", extrait du dessin animé Pinocchio. Le premier paquebot de la Disney Cruise Line, le Disney Magic, construit en 1998, sera à Cherbourg, samedi 28 juillet, à partir de 7 h.

A bord, les activités ne manquent pas. Toboggans aquatiques pour les plus jeunes, piscines exclusives et boites de nuit pour les plus âgés. Pour tous, de grandes comédies musicales à la Broadway, des spectacles de pirates sur le pont ou de grands feux d'artifice en mer. L'univers de Disney, est aussi dans les détails, dans les décoration de cet immense paquebot, à l'effigie de Mickey, Minnie ou encore Donald.

Ne ratez surtout pas, l'escale du Disney Magic de @DisneyCruise samedi 28 juillet de 7h à 18h à #cherbourg-en-#Cotentin.

Plus d'info sur l'escale et le bateau

Vous pouvez voir ce paquebot de 294 mètres de long, capable d'accueillir jusqu'à 2834 passagers, ce samedi au quai de France, à Cherbourg, de 7 h à 18 h.