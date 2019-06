Le parapentiste azuréen Benoit Outters bien placé dans la Red Bull X-Alps

Nice, France

L'azuréen Benoit Outters est dans la dernière ligne droite de cette course hors norme qui a conduit des parapentistes à relier Salzbourg à Monaco avec pour seul moyen de locomotion le parapente et la course à pied. Si les places de 1er et 2ème sont jouées, la troisième marche du podium est en revanche la proie d'une sacré bataille entre le pompier de la caserne Bon Voyage à Nice et un concurrent autrichien. Les conditions de vols sont mauvaises obligeant les athlètes à effectuer des sauts de puces en vol de sommets en vallées avant de remonter en haut d'une montagne par les chemins, chargés de 7 kilos de matériels. Une course épuisante qui ne va pas s'améliorer avec la canicule annoncées. A ce petit jeu, l'azuréen a quelques avantages à faire valoir, particulièrement ces qualités de coureur à pied et sa connaissance du terrain. Verdict dans les jours qui viennent.

Pour suivre la course et les derniers instants, c'est ici.