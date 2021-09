Le parc à thème catalan à Perpignan devrait voir le jour "d'ici la fin du mandat", selon Louis Aliot

C'était une promesse de campagne. Créer un parc à thème pour mettre en valeur la culture catalane et l'histoire du Roussillon. Le projet, qui ressemble au concept du Puy du Fou (Vendée), devrait voir le jour d'ici la fin du mandat du maire de Perpignan. C'est en tout cas ce qu'assure Louis Aliot, au micro de France Bleu Roussillon ce vendredi matin. "Oui, les premiers spectateurs pourront profiter d'une première ébauche d'ici la fin du mandat, donc d'ici cinq ans."

Rien n'est arrêté pour le moment, mais ce parc pourrait s'installer à Perpignan Sud, au Serrat d'en Vaquer. "C'est proche d'une sortie d'autoroute, avec beaucoup de terrain. C'est là où il y a le plus d'espace et le plus de facilité", explique le maire.

"La ville peut mettre des terrains à disposition, mais le projet doit être porté par des investisseurs privés."

Louis Aliot, maire de Perpignan

Reste à trouver les financements. Louis Aliot estime que la ville pourra offrir les terrains, mais pas davantage. "Il faudra des hôtels et d'autres constructions. Tolède, par exemple, a investi 200 millions d'euros pour son parc à thème, donc c'est cher. Le projet doit être porté par des investisseurs privés."