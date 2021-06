Le parc acrobatique des Vieilles-Forges se relève du scolyte

Le parc acrobatique des Vieilles-Forges et le parc de loisirs Elfy Park rouvrent ce samedi 19 juin, aux Mazures, dans les Ardennes. L'abattage des arbres touchés par la scolyte a obligé les gérants à repenser complètement leurs installations.

Installé depuis 15 ans au bord du lac des Vieilles-Forges, Benoît Devaux, le cogérant du parcours acrobatique des Vieilles-Forges et de l'Elfy Parksavait qu'il finirait par devoir couper les arbres. Mais l'an passé, l'attaque du scolyte a été particulièrement ravageuse et l'insecte a tué la quasi-totalité des arbres sur lesquels étaient installés parcours d'accrobranche et autres ateliers ludiques.

En décembre 2020, 99 % des épicéas du parcours acrobatique ont été coupés et la moitié de ceux du parc de loisirs pour les plus petits. Benoit Devaux est reparti d'une page quasi-vierge pour imaginer une nouvelle configuration.

On a un nouveau parc tout neuf - Benoit Devaux, cogérant d'Ardennes Terre d'Aventures

Des pylônes métalliques ont remplacé les arbres. Autour du bateau de pirates, installé voilà deux ans, se sont ajoutés de nouveaux décors : un mur de château-fort, une épave et son kraken (une pieuvre géante). Autant d'éléments qui servent de support à des ateliers d'escalades, des tyroliennes, des parcours de filets.

De nombreuses nouveautés

Le parcours acrobatique compte 70 ateliers, presque autant qu'auparavant, et propose de nombreuses nouveautés parmi lesquelles une tyrolienne de 150 mètres de long avec vue sur le lac des Vieilles-Forges, ou encore un mur d'escalade de 8 mètres de haut.

Le troll de l'artiste danois Thomas Dambo © Radio France - Alexandre Blanc

Le parc de loisirs Elfy Park, pour les plus petits, a également été repensé. Il a perdu sa grande mer de filets mais conserve la petite. Des balançoires sont suspendues à un arbre couché. Un labyrinthe de filets traverse une ferme. Un jeu qui consiste à faire évoluer une boule en bois dans un parcours à obstacles et un village d'automates à actionner avec des manivelles s'ajoutent également à l'offre d'attractions.

Les enfants peuvent également grimper dans une cabane porté par un troll géant de 4 mètres de haut, sculpté par l'artiste de réputation internationale Thomas Dambo.

300 000 euros sans aide

La stratégie classique d'un parc de divertissement est d'investir régulièrement pour proposer des nouveautés chaque année. À cause du scolyte, Benoit Devaux a dû tout repenser en une seule fois et investir 300 000 euros.

Benoît Devaux, cogérant d'Ardennes Terre d'Aventures © Radio France - Alexandre Blanc

Son assurance n'a pas pris en charge les dommages causés par le scolyte. Ardennes Terre d'Aventures a bien bénéficié du fonds de solidarité pour pallier la perte de chiffres d'affaires due à la fermeture liée au coronavirus. Mais il n'a reçu aucune aide à l'investissement.

"On a interrogé la Région mais apparemment nous ne sommes pas éligible car nous ne sommes pas un équipement structurant", explique le gérant qui garde le sourire et aura abattu un impressionnant travail pour renouveler à ce point son activité en seulement 5 mois.