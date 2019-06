Le parc Alexis Gruss accueille le public jusqu'à fin juin.

A Piolenc le parc Alexis Gruss est installé dans le parc d'un château 18° où les grands arbres ombragent les chapiteaux, les pistes extérieures et les écuries et les familles venues les découvrir.

Piolenc, France

Le château sera en travaux cet été alors dépêchez-vous de profiter de l'ambiance créée par cette famille circassienne où plusieurs générations d'artistes de cirque partagent leur passion. Le château sera en travaux cet été et il sera à nouveau prêt a accueillir le public l'année prochaine, encore plus accueillant avec un nouveau concept et de nouvelles animations.

Une famille de circassiens

Dans le parc de treize hectares on peut découvrir les écuries avec des chevaux bien différents les uns des autres, des petits teigneux au grands calmes. Il y a aussi les pistes pour les stages et les spectacles proposés sous les arbres. On peut également assister aux répétitions et même au nouveau spectacle proposé par le cirque Gruss. Il y a aussi le musée de la famille dont la passion pour le cirque remonte à plusieurs générations.

Malgré les travaux cet été les stages des arts de la piste sont maintenus en juillet en en août.