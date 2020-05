Le parc animalier de Sainte-Croix accueille de nouveau des visiteurs

Les coyotes, ours et bisons ont revu leur public mercredi. Après plus de deux mois et demi d'inactivité, le parc animalier de Sainte-Croix a de nouveau pu accueillir des visiteurs. Une ouverture partielle réservée à ceux qui passent un séjour dans un lodge, ces appartements chics avec vue sur les animaux.

Complets pour l'Ascension

A l'annonce de la réouverture, les clients fidèles n'ont pas hésité une seconde, comme Muriel qui vient de Briey avec son fils Valentin. "J'ai réservé dès que j'ai su que le parc allait rouvrir. Ça va nous faire un bien fou après ce confinement, on aura le parc quasiment pour nous tous seul, c'est vraiment idéal".

Les 32 logements ouverts ont trouvé preneurs pour ce long weekend de l'Ascension. "Nous sommes complets pour les premiers jours de réouverture et les taux d'occupation sont très bons sur les prochains jours" constate le porte-parole du parc Clément Leroux, "après, rattraper deux mois et demi de fermeture, ça va être très compliqué, ça se fera sûrement sur plusieurs années".

Des bisons au parc animalier de Sainte-Croix en Moselle © Radio France - Romain Dézèque

Un taux de fréquentation élevé qui redonne le sourire aux responsables du parc. Sainte-Croix a perdu 1 million d'euros de chiffre d'affaire par mois durant le confinement. Et Lisa Benini espère bénéficier des restrictions de voyage durant l'été. "Les touristes ne pourront pas aller à l'étranger, c'est un atout pour nous. Les vacances d'une semaine c'est plus compliqué à prévoir, il faut s'y prendre à l'avance, réserver les billets sans avoir l'assurance de pouvoir être remboursé. Ici à Sainte-Croix, on vient une ou deux journées, c'est plus simple" explique la cheffe de réception.

Le parc espère pouvoir rouvrir totalement au mois de juin. La décision revient au préfet de la Moselle.