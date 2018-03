Rhodes, France

Les équipes du parc animalier de Sainte-Croix se tiennent prêtes : c'est la grande réouverture au public ce jeudi 29 mars. Le calme règne avant le long week-end de Pâques qui s’annonce. "_On peut s'attendre à plusieurs milliers de personnes dans le week-end_. Tout dépend de la météo dont on est très dépendant", annonce Clément Leroux, le directeur de la communication du parc.

Les sangliers du parc Sainte-Croix © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Un record de fréquentation en 2017

Pour cette nouvelle saison touristique, le parc ne veut pas s'avancer : "Nous n'avons pas d'attentes particulières". Pourtant, le site a mis les grands moyens pour attirer plus de visiteurs : un train-safari pour s'immerger sur les territoires des animaux, des "lodges" écolo pour dormir avec les loups ... Et surtout : l'arrivée d'une nouvelle espèce animale.

Un train-safari pour s'immerger dans les territoires des animaux © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Sur le trajet des visiteurs, quelques familles se dirigent vers le grand étang central. Elles viennent voir les nouveaux résidents du parc : les élans européens, autrement appelés les Géants du Grand Nord. Ils sont trois : Belinda, la mère, Fiona, sa fille et Valki, le mâle. Ils ne se connaissaient pas il y a un mois mais ont appris à faire connaissance. "On réintroduit des élans captifs en Moselle", s'amuse Clément Leroux. Et oui, il y a plus ou moins 1000 ans, pendant le Moyen-Âge, des élans et des rennes vivaient ici, en Moselle et en Alsace.

L'élan européen est le plus grand cervidé du monde © Radio France - Roméo Van Mastrigt

En 2017, le parc avait conquis plus de 330 000 visiteurs. Selon la communication du parc, "c'est une progression constante, il est devenu l'un des 3 ou 4 sites les plus visités du Grand Est".