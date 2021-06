Le parc aquatique Wave Island ouvre le 1er juillet avec un protocole sanitaire strict et des nouveautés

Après une année blanche avec le Covid, Wave Island ouvre ses portes à Monteux le jeudi 1er juillet. Le plus grand parc aquatique de France a mis en place un protocole sanitaire strict. Au programme des amateurs de glisse, 23 attractions et activités aquatiques dédiées à toute la famille.

Privé de public l'année dernière en raison du Covid, Wave Island va enfin ouvrir ses portes pour la saison 2021. Ce sera ce jeudi 1er juillet. Le plus grand parc aquatique de France est dans les startings blocs avec une série de nouveautés et un protocole sanitaire très strict. Une jauge de 5000 personnes par jour est prévue et toute une série de mesures de distanciations sociales. Au programme des amateurs de glisse, 23 attractions et activités aquatiques dédiées à toute la famille.

Une jauge à 5000 personnes par jour

Le protocole sanitaire comprend une jauge à 5000 personnes par jour. Le parcours à l'intérieur du parc a été repensé pour permettre de gérer les flux. Des marquages au sol ont été prévus. Un système de bracelet de paiement a été mis en place pour privilégier les achats sans contact. 500 casiers ont été mis en place et répartis sur l'ensemble du parc. Pour respecter la distanciation dans les zones d'attente, les visiteurs devront mettre leur bouée devant eux.

23 attractions et activités aquatiques

Jean-Philippe Cozon le directeur général de Wave Island n'est pas peu fier de ses vagues, et notamment celle qui fait la réputation du parc. La fameuse "Da Wave", la plus haute vague artificielle au monde, inscrite au livre des records. Les surfeurs les plus expérimentés peuvent se mesurer à ce rouleau pouvant atteindre 3,50m de haut.

Nouveauté cette année, la vague artificielle "My Surf". "C'est la réplique de la vague indoor des jeux de Tokyo 2020", explique Jean-Philippe Cozon. "Elle permet l'apprentissage du surf en eau profonde et en toute sécurité. Au bout de 20 minutes, un surfeur complètement débutant sait glisser tout seul sur la vague".

Avec ses 650m de long, le parc aquatique dispose de la plus longue rivière lente d'Europe. Cela équivaut à une balade de 25 minutes sur l'eau. Wave Island a aussi le plus grand toboggan d'Europe surnommé "le Géant", avec ses 33m de haut et ses 80km/h de vitesse de pointe.

Parmi les nouveautés cette année, un espace pique-nique a été mis en place à l'intérieur du parc. Le 1er juillet, le parking sera gratuit pour l'ouverture de Wave Island.

Da Wave, la plus haute vague artificielle au monde © Radio France - Isabelle Gaudin

Wave Island propose 23 attractions et activités aquatiques à Monteux © Radio France - Isabelle Gaudin