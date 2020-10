Le Parc Astérix à guichets fermés jusqu'au 1er novembre

Astérix victime de son succès. Le parc d'attractions consacré au héros gaulois et situé au sud de l'Oise, à Plailly, affiche complet jusqu'au 1er novembre.

En raison de la crise sanitaire, qui limite à 50% la capacité d'accueil du Parc, il sera complet du mercredi 28 octobre au dimanche 1er novembre.

Un communiqué précise que seuls les visiteurs munis de "billets datés, séjours et groupes" pourront accéder au Parc. Par ailleurs, il n'y aura pas de vente à l'entrée du Parc. Les billets non datés expirant le 1er novembre, eux, sont prolongés jusqu'au 30 septembre prochain et les visiteurs qui en détiennent, invités à reporter leur visite sur la période Noël Gaulois ou la saison 2021.

Le week-end dernier déjà, la jauge maximale de 15 000 personnes avait été atteinte dès l'ouverture.

Toutes les informations billetterie sont à retrouver sur le site du Parc Astérix.