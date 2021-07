Vosges : le parc d'attraction de Fraispertuis pourrait fermer ses portes le 21 juillet prochain.

Les nouvelles contraintes sanitaires imposées au secteur de la culture et des loisirs dès le 21 juillet prochain pourraient entraîner la fermeture de certains sites. C'est le cas du parc d'attractions de Fraispertuis dont la direction se pose la question de la rentabilité des installations.

"Techniquement c'est très compliqué" souligne Patrice Fleurent, gérant du parc Fraispertuis à Jeanménil dans les Vosges, lui qui a ouvert ses portes le 3 juillet dernier après des mois de fermeture. Sur les 380 saisonniers, essentiellement des jeunes, très peu sont vaccinés ou ont même reçu une première dose de vaccin. "Compte tenu du temps de latence de plusieurs semaines entre les deux injections ils ne pourront être au contact du public qu'à la fin août" poursuit Patrice Fleurent qui n'imagine pas imposer un test PCR toutes les 48H00 à son personnel.

Les jeunes à partir de 12 ans, le cœur de la clientèle familiale du parc

Les adolescents à partir de 12 ans constituent le cœur de la clientèle familiale du parc. Et là encore très peu sont vaccinés ou le seront cet été. "Je ne me vois pas dire aux familles vous pouvez tous entrer sauf vos enfants" s'insurge Patrice Fleurent. Conséquence, une réelle inquiétude sur la fréquentation les recettes et au final la rentabilité des activités.

Des groupes annulent leurs venues les uns après les autres

Les groupes décommandent leurs réservations les uns après les autres. "Le téléphone sonne en boucle pour annuler les billets" constate Patrice Fleurent qui s'interroge sur l'opportunité de laisser le parc ouvert dans de telles conditions. La décision sera prise dans les jours qui viennent.