Le parc d'attraction de Fraispertuis rouvre ses portes demain samedi

Après 4 mois de fermeture pour cause d'épidémie de coronavirus, le parc d'attraction de Fraispertuis rouvre ses portes aux public demain samedi avec la levée de l'état d'urgence sanitaire. Une reprise timide dans un contexte inédit et incertain.

3 millions d'euros de chiffre d'affaire perdus pendant la période de confinement. Patrice Florent, reste encore interdit et s'interroge sur l'avenir. Le gérant du parc ne veut pourtant rien brusquer. "La reprise se fera progressivement tout au long de l'été". Au mois de juillet 3000 visiteurs seront ainsi admis, soit 50% de la fréquentation habituelle en cette période, avec une priorité donnée aux comités d'entreprises. Les groupes les familles et les individuels devront obligatoirement réserver en ligne.

Conséquence de cette nouvelle donne, le nombre de saisonniers est lui aussi divisé par 2. De 460 l'été dernier, ils ne sont plus que 200 pour la reprise. "Tout dépendra ensuite de l'affluence et de la météo" souligne Patrice Florent qui constate que pour le moment les réservations sont en eaux basses.

Dans le parc les bars et les restaurants toutes les mesures de précaution ont été prises. Circulation séparée avec fléchage au sol, installation de 70 bornes de distribution de gel hydroalcoolique et désinfection quotidienne des manèges et des points de contact. Dans le parc, le port du masque obligatoire pour les employés n'est que recommandé pour les visiteurs.