Le parc d'attraction mosellan Walygator recrute ses saisonniers sans savoir quand il pourra rouvrir

Le parc Walygator, à Maizières-les-Metz, vient de lancer, comme chaque année, sa campagne de recrutement de saisonniers : entre 250 et 300 postes sont à pourvoir, dans des activités variées : accueil, restauration... on recherche même un peintre-décorateur !

Nouveauté cette année : pour éviter le rassemblement de centaines de candidats en une journée sur le site, comme c'était le cas les précédentes années, le parc a trouvé une manière originale de pré-sélectionner les candidatures intéressantes : les postulants, en plus des traditionnels CV et lettre de motivation, doivent se présenter dans une courte vidéo de 20 secondes. "Ils vont pouvoir avoir le temps de préparer leur vidéo, et nous, ça va nous permettre de voir comment ils s'expriment, et d'identifier les candidats qui sortent du lot, sur des métiers spécifiques", témoigne Laurent Muller, le directeur d'exploitation du parc mosellan.

Ensuite, les candidats sélectionnés seront convoqués à des entretiens physiques, qui pourront se dérouler dans le respect des gestes barrières. Les candidatures sont à déposer sur le site internet du parc d'attractions avant le 26 mars.

Ouverture espérée le 24 avril prochain

Et c'est tout le paradoxe : le parc recrute sans savoir s'il pourra rouvrir, ni quand, à cause de la crise sanitaire. Il espère pouvoir le faire le 24 avril prochain, pour les vacances de Pâques. "L'an dernier, nous n'avons pu ouvrir que 75 jours sur les 118 prévus. Nous n'avons pas pu ouvrir toutes les boutiques, tous les restaurants, se souvient Laurent Muller. Alors oui, cette année, on espère repartir sur un calendrier plus habituel".

Le gouvernement n'a pas encore communiqué sur une éventuelle date, ni même sur les jauges de public, qui étaient fixées à 5.000 l'an dernier, alors que le parc peut recevoir entre 15 et 17.000 visiteurs. "Nous nous adapterons, et nous respecterons les décisions gouvernementales", martèle Laurent Muller.

C'est la pandémie, ou a contrario la campagne vaccinale, qui nous permettront de rouvrir au plus tôt

Des projets malgré tout

En attendant de pouvoir rouvrir, l'activité n'est pas pour autant à l'arrêt en ce moment à Walygator, pour sa vingtaine de salariés permanents : c'est la période des chantiers de maintenance pour les attractions, notamment l'Anaconda, dont 140 mètres de rails et de soutènement sont remplacés. Le parc espère aussi cette année lancer son nouveau spectacle, avec le magicien Team Silver.

Le parc Walygator va par ailleurs mettre en place cette année une nouvelle signalétique, un nouveau logo, un nouveau slogan ("Explorateurs de sensations") et une nouvelle mascotte. Depuis la reprise par le groupe du parc Walibi de Roquefort, près d'Agen, l'idée est de faire de Walygator une marque désormais nationale. Le parc mosellan a ainsi changé de nom en "Walygator Grand Est", et celui de Roquefort est devenu "Walygator Sud Ouest".